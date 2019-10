Kaupunki

Käytetäänkö Helsingin rahat oikein? Näin apulais­pormestarit kommentoivat Vapaavuoren budjetti­esitystä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006260120.html

Tomi Sevander (sd)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanna Vesikansa (vihr)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pia Pakarinen (kok)

Anni Sinnemäki (vihr)

Näin budjetti laaditaan

Oikaisu 3.10. klo 18.30: Jutussa kirjoitettiin ensin virheellisesti, että kaupunkiympäristön toimialan menot nousisivat budjettiesityksen mukaan noin 800 000 euroon. Oikea summa on noin 800 miljoonaa euroa.