Lauttasaaren silta nostetaan ilmaan ja vahvistetaan lähes tuhatkiloisin teräslevyin – näin pahasti rapistuneen sillan remontti etenee

Kaupunki

Valtava urakka

Lauttasaaren

Kantavuutta lisää

Sillan

”Sillan

Sillan tunkkaus loppuvuodesta

Kun

Liikennejärjestelyt puhuttavat

Aivan

Eniten

salmen yli on päässyt siltaa pitkin 1930-luvun puolivälistä lähtien. Sitä ennen samalla paikalla liikennöi lautta, jonka aikakaudesta muistuttaa edelleen sillan kupeessa toimiva Mutterikahvila.Ta­piolan rakentaminen ja Lauttasaaren väkiluvun kasvu johtivat siihen, ettei vanhan sillan välityskyky riittänyt. Vuonna 1965 valmistuikin Lapinlahden moottoritiesilta, ja pian sen jälkeen alkuperäinen Lauttasaaren silta purettiin ja korvattiin uudella, nyt peruskorjattavalla sillalla.Rakennustyön laatua voi nykynäkökulmasta pitää kohtuullisena. Sillan kunto on kuitenkin ankarien säärasitusten takia huono.”Lauttasaaren silta on saanut koko maan ylivoimaisesti korkeimmat vauriosummapisteet. Pistelukua ei tosin kannata orjallisesti tuijottaa, sillä suurilla silloilla tämä arviointitapa antaa liiankin negatiivisen kuvan todellisesta kunnosta, koska yksityiskohtia on suhteellisesti enemmän. Korjaus on kuitenkin välttämätön ja kannattaa tehdä nyt”, projektinjohtajaHelsingin kaupungilta sanoo.Jos korjausta vielä olisi odotettu, sillan kuntoluokka olisi saattanut romahtaa pykälää alemmas eli tasolle, jolla taloudellisesti järkevä korjaaminen ei enää ole mahdollista.Hyväksytty urakkatarjous on 18,5 miljoonaa euroa, joka sisältää sillan korjauksen ja vahventamisen lisäksi muun muassa kahden alikäytävän korjauksen ja katumuutoksia. Lopullinen urakkasumma ratkeaa Sihvosen mukaan urakan edetessä.teräsbetoniset reunapalkit ovat syöpyneet uusimiskuntoon. Sääsuojan sisällä tehdään sillan kannelle noin kymmenen sentin vahvuinen muotoiluvalu ja lopuksi vedeneristys.”Vanha teräsbetoninen kansilaatta on jo jyrsitty pois”, Krea­te oy:n työpäällikkökertoo.Kannesta liikennekuormat ja rakenteiden painosta johtuvat kuormat siirtyvät teräksiseen kotelorakenteeseen. Kukin teräksinen kotelo ulottuu tuelta seuraavalle tuelle. Kaikkia koteloita on vahvistettava tukien kohdilta, mikä on yksi koko urakan vaativimpia tehtäviä. Vahvistus hoituu teräslevyin, joiden paksuus ja muut mitat vaihtelevat paikan mukaan.kantavuutta oli parannettava, koska nykyiset suunnitteluohjeet poikkeavat alkuperäisissä suunnitelmissa noudatetuista vuoden 1965 suunnitteluohjeista. Vaihtoehtoja teräslevyin tehtävälle vahvistukselle ei juuri ollut – jollei sellaiseksi katsota nykyisen sillan purkamista ja uuden rakentamista”, Pontek oy:n diplomi-insinöörikertoo.Suurimmat levyt painavat 900 kiloa, ja ne kiinnitetään sillan kanteen alapuolitse telineeltä meren päällä. Tällaisen työn hallitsijoita on niin harvassa, että työn sai tehdäkseen kalajokelainen Urakointiasennus M. Rautio oy.Ennen asennusten alkamista urakoitsijan oli tutkittava puoli vuosisataa vanhan teräksen laatu ja tehtävä koeporauksia levyjen kiinnittämiseksi sillan kanteen. Saksasta tilatuilla erikoisporanterillä voi kullakin porata vain parikymmentä reikää ennen kuin jälki alkaa heiketä siinä määrin, että on vaihdettava uusi pora.”Tämä oli tiedossa aiempien lukuisten ratasiltakorjausten kokemusten kautta. Sekin oli arvattavissa, etteivät alkuperäiset kuvat, joissa hitsisaumojen ja pulttien paikat on esitetty, todennäköisesti pidä paikkaansa. Näin oli, ja suuri osa valmistelutöistä on ollut mittauksia ja niiden perusteella tehtävien tarkekuvien laatimista. On sovittu rakennuttajan ja suunnittelijan kanssa, että se kuuluu meille”, yhtiön toimitusjohtajakertoo.teräslevyt on saatu loppuvuodesta paikalleen, on vuorossa vanhojen tukilaakereiden vaihto. Tämä vaatii sillan nostoa, joka tullaan tekemään tunkkaamalla. Tuki kerrallaan heivataan muutama millimetri ylös siksi ajaksi, jonka laakerin vaihto vie.”Voimat ovat kolmen meganewtonin luokkaa per tunkki. Niiden vastaanottamiseksi kullakin tuella tarvitaan useita halkaisijaltaan 600-millimetrisiä teräsputkia, jotka pultataan merenpohjassa anturaperustuksen päälle”, työnjohtajaKreatelta kertoo.Voimien mittavuudesta antaa käsityksen myös anturoiden kahden metrin paksuus. Anturat on aikanaan valettu vedenpinnan alapuolelle. Silta on perustettu paaluille, jotka on asennettu kovaan pohjaan kallioon saakka. Anturoita ei tarvitse nyt vahvistaa, toisin kuin teräksisiä ylärakenteita.Sillan läppäsiltaosuudella teräsrakenteita on myös kansilaatassa. Siellä aaltomaiseen muotoon taivutetut teräsprofiilit ovat toimineet sillan avaamisesta lähtien estämässä asfalttia valumasta läppäsillan nostohetkellä. Nämä rakenteet jäävät paikalleen myös remontin jälkeen, kuten myös siltavahdin koppi ja läppäsillan konehuone, jolla ei ole ollut aktiivista käyttöä vuosiin.Viimeisin läppäsillan nosto tehtiin juhannuksena 2017. Nykyisin nostotoiminto on tarpeeton, koska Salmisaaren hiilivarasto ei ole vuosikymmeniin ollut käytössä.kuin tekniikassa ei olisi vaikeusastetta riittämiin, työmaa vaatii erityisiä liikennejärjestelyjä. Niistä syntyy myös kritiikkiä.”Sunnuntaiaamuna tuli poliisilta ilmoitus, että oli ajettu kuuttakymppiä veneellä sillan ali väärästä paikasta”, työmaan vastaava mestarikertoo.Työmaa järjestikin omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan sillan alle valaistuksen, jotta veneilijöille varattu leveä ajoaukko erottuisi kaikilla säillä riittävän selvästi.”Toistaiseksi tapaturmia on ollut nolla mukaan lukien sekä työntekijät että työmaan ulkopuoliset henkilöt. Jatkossakin on syytä pitää nollatoleranssi­tavoitteesta kiinni”, Hiltunen sanoo.kansalaisia kiinnostavat työnaikaiset liikennejärjestelyt ja se, miten liikenteelle tullaan varaamaan kaistoja remontin jälkeen.Koska siltaa ei voi lujuusopillisista syistä leventää ja rajallisesta leveydestä osa varataan jatkossa pyöräilylle, yksi autokaista jää pois. Remontin jälkeen, marraskuusta 2020 lähtien Lauttasaaresta Helsinkiin on pärjättävä yhdellä autokaistalla. Lauttasaaren suuntaan ajajille jää edelleen käyttöön kaksi kaistaa.