Kaupunki

Etelä-Haagan Shelliltä varastetaan bensaa niin paljon, että kauppias joutuu vaikeuttamaan tankkaamista

Ilta-aikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Shell-huoltoasemia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Meillä on paljon pitkäaikaisia luotettavia asiakkaita, joita haluamme palvella.”

Koko perinteinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyllähän se virkavallan tehtävä on järjestystä pitää.”

Polttoainevarkauksien