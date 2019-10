Kaupunki

Helsingin raju poliittinen riita huipentui: miljardiluokan keskustatunneli on hylätty

Helsingin

Kokoomuksen

Voimassa

Keskustatunneli

Yksi

Oikaisu tiistaina 8. lokakuuta kello 19.13: Äänestystulos oli keskustatunnelia vastaan äänin 8–5, ei äänin 7–5. Tunnelia vastaan äänesti neljä vihreää, ei kolme.