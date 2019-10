Kaupunki

Haluatko välttää ruuhkan Pasilassa? Juuri kukaan ei ole vielä osannut siirtyä uuteen tunneliin

Täydellinen

Tiistaina

Tunneli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

vastakkainasettelu oli tiistaina iltapäiväruuhkan aikaan jopa huvittava. Itä-Pasilassa Ratapihantien ajokaistat olivat täysin tukossa autoista. Keski-Pasilan montussa sitä vastoin oli esimerkiksi uuden asvaltin rakeisuus helppo erottaa ylhäällä Pasilansillalla seisten. Ei ollut ajoneuvoja näköesteenä.Syntyy vaikutelma siitä, etteivät Pasilan kautta kulkevat työmatkalaiset ole vielä hahmottaneet tiistaina avattujen uusien reittien ja tunnelin mahdollisuuksia. Nyt voisi ajaa Kalasataman suunnasta Teollisuuskadulta tunnelin kautta tai Nordenskiöldinkadulta Veturitien uutta osuutta kohti Hakamäentietä.Kunhan Pasilan uudet reitit vakiintuvat, Teollisuuskadun uuden tunnelin liikennemääräksi on Helsingin kaupungin arviossa laskettu jopa 2 200 ajoneuvoa tunnissa.kello 16:n maissa vilkasta oli Pasilansillan kevyen liikenteen väylällä. Kelta-asuisten kypärämiesten metelöidessä raitiovaunukiskojen parissa pyöräilijät vilkuilivat alhaalla kohoavia valtavia metallitötteröitä. Ne olivat työmaarojujen ohella lähes ainoa kiinnostava asia uudella Veturitiellä.Veturitiestä tulee uuden Keski-Pasilan pääkatu.Teollisuuskadun tunnelia tarkkailee yhdeksän kameraa. Niiden kautta liikennekeskuksen päivystäjä pystyy seuraamaan ajamisen sujuvuutta tunnelissa.on sen suunnittelua johtaneiden A-Insinöörien mukaan ensimmäinen nykyaikaista turva- ja ohjausjärjestelmää hyödyntävä vilkkaan liikenteen katutunneli Helsingissä.Uusiin järjestelyihin kuuluu myös automaattinen jonontunnistusjärjestelmä.Toinen poikkeuksellinen asia on A-Insinöörien mukaan vanhan satamaradan ratasiltojen ja tunnelin käyttäminen osana uutta tunnelirakennetta. Tunnelin 330 metrin kokonaispituudesta 230 metriä on vanhaa ratatunnelia. Koko tunneli on palosuojattu.tunnelissa matkalla Kalasatamasta Hakamäentielle olisi tiistaina ollut ruuhkaa, tilannetta olisi voinut säädellä myös liikennevaloin tai erityistilanteessa puomein tai kiertoteille vievin digitaalisin opastein.Alueen seuraava suuri mullistus on odotettavissa 17. lokakuuta. Silloin avataan kauppakeskus Tripla ja Pasilan uusi asema, samoin käyttöön otetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden uudet reitit.Ennen sitä Triplan pohjoispuolella olevien uusien katuosuuksien vilkkautta voi tarkkailla esimerkiksi nousemalla Pasilan aseman laitureilta liukuportaita ylös ja asettumalla raiteen 10 viereen. Siellä oli tiistaina muutamia ihmisiä katselemassa alas ikkunoista.