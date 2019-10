Voisiko Vuosaaresta tulla Helsingin ainoa satama? Vapaavuoren pohtiman mullistuksen arvioidaan maksavan ainakin 500 miljoonaa euroa

Kaupunki

Voisiko Vuosaaresta tulla Helsingin ainoa satama? Vapaavuoren pohtiman mullistuksen arvioidaan maksavan ainaki

Lokakuisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tallink-Siljan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinnoittelu

Vuosaaren

Kallio

Vaikka

Helsingin