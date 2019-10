Mies kiihdytti autolla kohti 15-vuotiasta tytärtään ja tämän poikaystävää, kunniaväkivaltavyyhdestä yli kaksi vuotta ehdotonta vankeutta

Kaupunki

Mies kiihdytti autolla kohti 15-vuotiasta tytärtään ja tämän poikaystävää, kunniaväkivaltavyyhdestä yli kaksi

omaa tytärtään ja tämän poikaystävää autolla Helsingissä kiihdyttänyt isä on tuomittu yli kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.Helsingin käräjäoikeus katsoo tiistaina antamassaan tuomiossa, että uhkaavan autotilanteen ja muuta väkivaltaa sekä uhkailua sisältäneen rikoskokonaisuuden taustalla oli niin kutsuttua kunniaväkivaltaa.”Kysymys oli mitä ilmeisimmin ollut siinä, että seurustelu oli tapahtunut isän auktoriteettia vastustavalla tavalla ja osaksi isän kunniaa uhaten”, käräjäoikeus arvioi.”Kunniaväkivallalla” tarkoitetaan joissain kulttuureissa ilmenevää väkivaltaa, jota tekijä toteuttaa, koska kokee kunniansa tulleen loukatuksi. Termiä on arvosteltu siitä, että väkivaltaan ei liity mitään kunniallista.syntyneen isän henkilöautolla tekemä kiihdytys kohti 15-vuotiasta tytärtään ja tämän 14-vuotiasta poikaystävää tapahtui alkukesästä 2019. Jo aiemmin mies oli pahoinpidellyt ja uhkaillut tytärtään. Ensimmäiset rikokset tapahtuivat ennen seurustelua, kun tyttö oli 12-vuotias.Isän katsotaan tuoreen tuomion mukaan syyllistyneen muun muassa tyttärensä kasvoihin kohdistettuihin lyönteihin ja hiuksista repimiseen.Mies tuomittiin myös laittomista uhkauksista. Hän esimerkiksi uhkaili sekä tytärtään että tämän poikaystävää luiden katkomisella.käräjäoikeudessa kaikki syytteet. Luunkatkomispuheitaan hän ei sen sijaan kiistänyt mutta piti niitä vain synnyinmaansa kulttuuriin liittyvänä liioitteluna – ei siis rikollisena toimintana.Mies kiisti vastustaneensa tyttärensä ja tämän luokkakaverin seurustelua. Hän ei vain kertomansa mukaan halunnut, että tyttö tulee raskaaksi.”Älkää ymmärtäkö väärin, tämä ei tarkoita, etten hyväksy, mutta ette seksuaalisesti voi koskea toisiinne”, mies oikeusasiakirjojen mukaan muisteli sanoneensa nuorille.Kuitenkin se, että autolla liikenteessä ollut isä näki tyttärensä pojan seurassa alkukesästä, sai hänet kiihdyttämään näitä kohti. Noin kolmen metrin päässä nuorten takana oli betoninen muuri, mutta he onnistuivat hyppäämään pois auton tieltä.Syyttäjän mielestä teko oli tapon yritys tai vähintäänkin törkeän pahoinpitelyn yritys. Syytetty puolestaan kiisti yrittäneensä ajaa nuorten päälle. Kertomansa mukaan hän pysähtyi jo 7–8 metriä ennen kohtaa, jossa tytär ja nuorukainen seisoivat.näyttöä ja asianosaisten kertomaa puntaroidessaan tulokseen, jonka mukaan mies syyllistyi rikoksiin, joista syyttäjä hänelle rangaistusta vaatikin. Kiihdytystilanteessa rikos oli oikeuden mukaan törkeän pahoinpitelyn yritys.”Riittävää näyttöä ei näissä olosuhteissa ole kertynyt siitä, että vastaajan nimenomaisena tarkoituksena olisi ollut surmata asianomistajat tai vakavasti vahingoittaa näitä näiden päälle ajamalla. Ajopyrähdys on ollut ilmeisen spontaani ja etukäteen suunnittelematon”, käräjäoikeus perusteli ensisijaisen tapon yritys -syytteen hylkäämistä.Käräjäoikeus nostaa tuomiossaan esiin myös sen, ettei kulttuurinen tausta oikeuta väkivaltaan.”Menettelyn on perheensisäisenä väkivallankäyttö- ja uhkailutapauksena annettu ymmärtää liittyvän kasvatuksellisiin ongelmiin sekä huolta ainakin isälle aiheuttaneeseen [tyttären] käytökseen.”Käräjäoikeus ei pitänyt rangaistusta mitatessaan minkäänlaisena lieventävänä asianhaarana sitä, että lapsen isä on kotoisin maasta, jolla on mahdollisesti kulttuurieroja Suomen kanssa lapsen ruumiillisen kurituksen sekä kasvatustapojen suhteen.”Tekokokonaisuus tulee arvioitavaksi Suomen oikeusjärjestyksen mukaan”, käräjäoikeus totesi.Mies on asunut Suomessa 15 vuotta. Tämänkään vuoksi hänelle ei oikeuden mukaan pitäisi olla epäselvää, että lapsen ruumiillinen kuritus katsotaan Suomessa aina pahoinpitelyrikokseksi.40-vuotias mies tuomittiin käräjillä yhdestä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, kolmesta pahoinpitelystä, yhdestä pahoinpitelyn yrityksestä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta. Rangaistukseksi hän sai kaksi vuotta ja neljä kuukautta ehdotonta vankeutta.Käräjäoikeus arvioi kunniaväkivallasta kummunneen motiivin sekä rikosten kohdistumisen erityistä suojelua tarvitsevaan lapseen rangaistusta korottaviksi seikoiksi.HS ei julkaise tuomitun nimeä, jotta uhrina olleen tyttären henkilöllisyys ei paljastu.Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi siis vielä yrittää hakea muutoksia ylempien oikeusasteiden kautta.