Useiden lasten raiskaamisesta ja hyväksikäytöstä epäilty mies astuu oikeuden eteen, Laajasalon seksuaalirikoksissa toinenkin syytetty

Kaupunki

Useiden lasten raiskaamisesta ja hyväksikäytöstä epäilty mies astuu oikeuden eteen, Laajasalon seksuaalirikoks

Laajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

lapsiin kohdistuneen seksuaalirikosvyyhden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa torstaiaamuna. Epäiltyjen rikosten uhreina on 19 lasta tai nuorta, joista nuorin oli tapahtuma-aikaan kuusivuotias.Helsingin Laajasaloon kytkeytyvä seksuaalirikoskokonaisuus tuli julkisuuteen kesällä, kun poliisi julkaisi pääepäillyn valokuvan ja kutsumanimen ”Eno”. 64-vuotias mies oli tuolloin jo viranomaisten huostassa, mutta poliisi toivoi tiedotuksen rohkaisevan mahdollisia lisäuhreja ilmoittautumaan. Näin myös tapahtui.Nyt alkavassa oikeudenkäynnissä ”Enoa” syytetään muun muassa kolmesta törkeästä raiskauksesta ja kahdesta perusmuotoisesta raiskauksesta. Kaikkiaan 35 syytekohdan listassa on myös törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä, perusmuotoisia lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä, useita pakottamisia seksuaaliseen tekoon sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoa ja kuvan levittämistä koskevia tekoja.törkeässä raiskauksessa ja yhdessä pakottamisessa seksuaaliseen tekoon ”Enon” rikoskumppanina on syytteiden mukaan toiminut vuonna 1987 syntynyt mies.Epäillyt lasten raiskaamiset ja muut seksuaalirikokset tapahtuivat pääepäillyn asunnossa Laajasalossa vuosina 2006–2019. Toisella syytetyllä on puolestaan ollut Poste restante -osoite niin ikään Itä-Helsingissä.Poliisi kertoi esitutkinnan aikana, että ”Eno” tarjosi nuorille asunnollaan alkoholia ja huumaavia lääkkeitä. Useat poliisin tiedossa olevista asianomistajista ovat olleet tekohetkellä epäillyn tarjoaman alkoholin tai muiden päihteiden vuoksi tiedottomassa tilassa.”Enoa” syytetään käräjillä myös törkeästä huumausainerikoksesta.Molemmat epäillyt kiistivät esitutkinnassa syyllistyneensä rikoksiin.seuraa torstaina kello 9.30 alkavaa oikeudenkäyntiä Salmisaaren oikeustalolla. Syyttäjät ovat tosin vaatineet asian käsittelyä suljetuin ovin ja koko oikeudenkäyntimateriaalin salaamista asianomistajien suojaamiseksi. Myös asianomistajat ovat vaatineet pääkäsittelyn toimittamista yleisön läsnä olematta.Varsinaiset päätökset julkisuusasioista tekee käräjäoikeuden puheenjohtaja eli tuomari heti ensimmäisen istuntopäivän aluksi.Edessä on pitkä oikeudenkäynti: Helsingin käräjäoikeus on varannut pääkäsittelyyn kaikkiaan 18 istuntopäivää. Mikäli aikataulu pitää, on oikeudenkäynnin määrä päättyä perjantaina 29. marraskuuta.