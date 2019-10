Kaupunki

Tältä Pasilan uudella asemalla näyttää viikkoa ennen avajaisia

uusi asema aukeaa torstaina aamulla kello yhdeksältä lokakuun 17. päivä, samaan aikaan kauppakeskus Triplan kanssa.Rakennustöiden viimeistelyt ovat paikan päällä vielä käynnissä, mutta median edustajat pääsivät katsomaan miltä uudella asemalla näyttää viikkoa ennen sen avaamista.asema sijaitsee samassa paikassa kuin vanha Pasilan asema. Yhteys Itä-Pasilaan, Ratapihantielle ja Pasilansillalle kulkee samaan tapaan kuin ennen vanhan aseman purkamista vuonna 2017.Uuden asemahallin odotustilat ovat auki ympäri vuorokauden.Pasilan väliaikainen asema on käytössä vielä 17.10., mutta poistuu käytöstä torstain ja perjantaina välisenä yönä. Sitten käytössä on vain Pasilan uusi asema.Väliaikainen asema puretaan pois myöhemmin talvella.Uusi joukkoliikenneterminaali eli aseman edustalla Pasilansillalla sijaitsevat bussi- ja raitiovaunupysäkit otetaan käyttöön torstaina aamuyöllä.Lisää muutoksia liikenteeseen tulee maanantaina 21. lokakuuta, kun Pasilan aseman uusi raide 11 otetaan käyttöön. Lähijunista A-junat Leppävaaraan ja P-junat Myyrmäen kautta lentoasemalle siirtyvät kulkemaan uutta raidetta pitkin. Myös bussi- ja raitiovaunulinjoilla tapahtuu joitain pysäkki- ja reittimuutoksia.HS julkaisee lähempänä Triplan avautumista tarkemman selvityksen siitä, miten asemalla ja kauppakeskuksessa kuljetaan sekä miten uudet liikennejärjestelyt toimivat.viereen aukeaa samaan aikaan Suomen suurin ostoskeskus Tripla. Kauppakeskuksen yhteyteen rakennetaan asuntoja, toimistotilaa ja hotelli. Muiden tilojen pitäisi aueta vuoteen 2021 mennessä.Ostosmahdollisuuksien lisäksi kauppakeskuksessa on muun muassa elokuvateatteri, ravintoloita, pien- ja luomutuottajille tarkoitettu ruokatori sekä alimpana maanalainen ja lämmitetty tila, jossa voi surfata tai pelata rantalentopalloa.