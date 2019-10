Kaupunki

Sadat ihmiset osoittivat mieltä kurdien puolesta Helsingin keskustassa

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Mielenosoitukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy