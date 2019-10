Kaupunki

Syysloma lähestyy – Kokosimme kattavan listan Helsingin seudun lomatapahtumista koululaisille

Pääkaupunkiseudun

Maanantai 14. 10.

Tiistai 15. 10.

Keskiviikko 16. 10.

Torstai 17. 10.

Perjantai 18. 10.

Elokuvanäytöksiä maanantaista torstaihin.

Liput: elokuvateattereiden pääsymaksu.

suomenkieliset koulut viettävät syyslomaa 14.–19.10. Ruotsinkielisissä kouluissa lomaillaan torstaina ja perjantaina. Kokosimme listan lomaviikon menoista, jotka sopivat varsinkin alakoululaisille.Perinteinen syysloman EasySport-viikko ala-asteikäisille lapsille tarjoaa monipuolista liikuntaa, mm. erilaisia pallo- ja mailapelejä, sirkustemppuilua ja iWall-virtuaaliliikunnan testaamista. Töölön kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1 C) klo 11–14. Liput 1,50 e.Perhepäivinä liikennekaupungissa voi lainata polkuauton. Mukana olevat omat aikuiset ohjaavat lapsia ajamaan ja liikkumaan liikenteessä turvallisesti liikennesääntöjä harjoitellen. Lasten liikennekaupunki (Auroranportti 2) klo 9–15. Vapaa pääsy.Mauri Kunnaksen rakastetut hahmot heräävät eloon näyttämöllä. Kansallisteatteri, pieni näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 18.30. Liput 20–38 e.Syyslomaviikolla askarrellaan värikkäitä siivousvälineitä ja seikkaillaan leikkitilassa, joka on muuntautunut siivouskomeroksi. Päivittäin vaihtuvat teemat: maanantai Pesusienen elämää, tiistai Imurit ilmaan!, keskiviikko Pölyt pölisee!, torstai Tiskit kaakkoon! ja perjantai Pölyhuiskat heilumaan! Ohjaajina Hupsansaan Jasmiina ja Janika. Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.Ohjelmapisteillä klo 11–14 kuulet tarinan villihevosten matkasta Korkeasaaresta Mongolian aroille, opit tunnistamaan eläinlapsia ja seikkailet sademetsässä lukemisen merkeissä. Lisäksi eläinten ruokintatuokioita. Bongaa 10+ uutta lajia ja voittaa treffit apinan kanssa. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.Syyslomamaanantain elokuvapäivä on suunnattu kaikille elokuvista kiinnostuneille, lapsille ja nuorille. Klo 10 aloitetaan Jirí Trnkan nukkeanimaatiolla Keisarin satakieli (1948), jota seuraa yhteinen juttelutuokio. Suositusikä yli 5-vuotiaille. Klo 12 nähdään kaksi lyhytelokuvaa: Jacques Rozierin Koulut alkavat (1956) ja Alain Gomisin Pientä valoa (2003). Näiden jälkeen IhmeFilmi ry:n elokuvakasvattaja Kaisa Kukkola järjestää työpajan elokuvien ympäriltä. Suositusikä noin 8–15-vuotiaille. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat myös tervetulleita. Lisätietoa osoitteesta cined@ihmefilmi.fi Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 10–14. Vapaa pääsy.Varjoteatteripajassa hahmot seikkailevat Signe Branderin kuvissa. Tule tekemään oma hahmosi varjoteatteriin ja värittämään Signe-värityskuvia. Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin siipi (Aleksanterinkatu 16) klo 12–15. Vapaa pääsy.Erilaiset valoefektit korostavat laitteita ja muita elementtejä. Lisäksi tähtikohteita, joissa yhdistyy monikerroksellinen kokemusmaailma. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 16–22. Vapaa pääsy. Laiteliput 9 e. Ranneke 42 e.Seikkailupuisto Huippu pukeutuu halloween-asuun. Arki-iltoina syttyvät metsään ja golfradalle hämärän tullen lyhdyt, ja seikkailu jatkuu pimeässä aina kello kymmeneen. Päivän viimeinen seikkailulähtö starttaa kaksi tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailugolfkierroksen voi aloittaa puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailupuisto Huippu (Veräjäpellonkatu 15, Espoo) klo 14–18. Liput 6–25 e. Halloween-asuun pukeutuneet saavat pääsylipusta alennuksen.Syysloman työpajoissa kuulet, mitä ihania yrttejä Suomen luonnosta löytyy ja minkälaisia yrttejä on helppo kasvattaa kotona. Opit tekemään omia yrttivoiteita, suitsukkeita ja smudge stickejä, ja saat valmistaa mukaasi kuivayrteillä terästetyn ihoöljyn. Tiivistämö (Kaasutehtaankatu 1) klo 14–19. Vapaa pääsy.Perinteinen syysloman EasySport-viikko ala-asteikäisille lapsille tarjoaa monipuolista liikuntaa, mm. erilaisia pallo- ja mailapelejä, sirkustemppuilua ja iWall-virtuaaliliikunnan testaamista. Töölön kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1 C) klo 11–14. Liput 1,50 e.Avoin työpaja 7–12 vuotiaille. Pohdimme hahmojen piirteitä, tunteita sekä ominaisuuksia. Mietimme minkälaisessa ympäristössä he asuvat ja minkälaisia suhteita heillä on toisiinsa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12.30–15.30. Vapaa pääsy.Työpajassa inspiroidutaan 1800-luvun pukumuodista ja kansanpuvuista ja piirretään paperinukeille vaatteita. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 13–15. Museon pääsymaksu 3 ja 4 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.Tarina käsittelee tuttujen hahmojen kautta ystävyyttä ja yksinäisyyttä. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10. Liput 11,50–14,50 e.Ruotsinkielinen musikaali Lewis Carrollsin Liisa Ihmemaassa teoksen pohjalta. Yli 6-vuotiaille. Musiikista vastaa Sam Huber ja ohjauksesta Paul Olin. Unga Teatern (Lillklobb, Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 12 ja 18 e.Robin Rekun syyslomakonsertti ruotsiksi. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 18. Liput 6 e.Esitys perustuu Tove Janssonin muumikirjaan Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia. Muumitarina saa tanssillisen tulkinnan. Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 10.30. Liput 14,50 e.Perhepäivinä liikennekaupungissa voi lainata polkuauton. Mukana olevat omat aikuiset ohjaavat lapsia ajamaan ja liikkumaan liikenteessä turvallisesti liikennesääntöjä harjoitellen. Lasten liikennekaupunki (Auroranportti 2) klo 9–15. Vapaa pääsy.Paperi jaetaan alueisiin, jotka täytetään yksinkertaisilla toistuvilla kuvioilla. Zentanglen luominen on meditatiivinen keskittymisharjoitus. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 12–15. Vapaa pääsy.Katso tarkkaan eläinten yksityiskohtia ja yhdistele turpeimmat turvat ja korkeimmat korvat siroimpiin sorkkiin. Miten ja minkälaisessa ympäristössä keksimäsi eliö eläisi? Syyslomaviikoilla piirretään eriskummallisia elämiä museon Suomen luonto -näyttelyssä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 9–16. Liput 12 ja 15 e. Liput 7–17-vuotiaille 7 e.Alakoululaisille suunnatulla päiväleirillä 15.–18.10 klo 10–14 tutustumme yhdessä museon kokoelmiin satujen, tarinoiden ja draamaharjoitusten siivittämänä. Viikon aikana luomme yhteisen esityksen leiriläisten omien tarinoiden pohjalta. Leirin viimeisenä päivänä esitämme tarinat leiriläisten perheille ja ystäville. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: info@helinemuseo.fi. Helinä Rautavaaran museo (Kauppakeskus Entresse, 2. krs., Siltakatu 11, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.TAFF Junior on Turku Animated Film Festivalin yhteydessä järjestettävä animaatioelokuvafestivaali nuorelle yleisölle. Nyt nähdään parhaimmistoa festivaalin vuoden 2018 ohjelmistosta. 5–10-vuotiaille. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 9.30, 10.30 ja 11.30. Vapaa pääsy.Syyslomaviikolla askarrellaan värikkäitä siivousvälineitä ja seikkaillaan leikkitilassa, joka on muuntautunut siivouskomeroksi. Päivittäin vaihtuvat teemat: maanantai Pesusienen elämää, tiistai Imurit ilmaan!, keskiviikko Pölyt pölisee!, torstai Tiskit kaakkoon! ja perjantai Pölyhuiskat heilumaan! Ohjaajina Hupsansaan Jasmiina ja Janika. Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.Ohjelmapisteillä klo 11–14 kuulet tarinan villihevosten matkasta Korkeasaaresta Mongolian aroille, opit tunnistamaan eläinlapsia ja seikkailet sademetsässä lukemisen merkeissä. Lisäksi eläinten ruokintatuokioita. Bongaa 10+ uutta lajia ja voittaa treffit apinan kanssa. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 13. Vapaa pääsy.Klo 9 katsotaan Saara Cantellin ohjaama elokuva Onneli ja Anneli ja nukutuskello vuodelta 2018. Klo 11 nähdään Rich Mooren ja Phil Johnstonin ohjaama animaatio Räyhä-Ralf valloittaa internetin vuodelta 2018. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo). Vapaa pääsy.Varjoteatteripajassa hahmot seikkailevat Signe Branderin kuvissa. Tule tekemään oma hahmosi varjoteatteriin ja värittämään Signe-värityskuvia. Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin siipi (Aleksanterinkatu 16) klo 12–15. Vapaa pääsy.Museon näyttelyissä etsitään sairasjuna Joosepin pysäkkejä ja selvitetään, mitä sairasjunan seisakkeilla oikeastaan tapahtuu. Ehtiikö Kerttu Ylivieskasta sairasjunan kyytiin? Sairasjuna-Jooseppi -tehtäväradan voi tulla suorittaman omatoimisesti museon aukioloaikoina. Lottamuseo (Rantatie 39, Tuusula) klo 10–17. Liput 6–7 e. Lapsille vapaa pääsy.Työpajassa rakennetaan pienoismoottorista, paristokotelosta ja kennomuovista oma, pyörivä sähköpörriäinen. Tunnin mittainen työpaja soveltuu noin 8–12 vuotiaille, työpajamaksu on 7 e/pörriäinen. Lähtö työpajaan tapahtuu museon lipunmyynnistä. Tekniikan museo (Viikintie 1) klo 12. Museon pääsymaksu 2, 5 ja 8 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille ja torstaisin.Joka päivälle on oma ohjelmansa. Voit viettää EMMAssa kokoviikon tai valita päivistä mieluisimman. Ohjelmatiedot ilmoittautumisen alkaessa. Osallistuminen ja välineet sisältyvät pääsylipun hintaan. Ilmoittautuminen 24.9. alkaen: emmamuseum.fi/taideloma. Espoon modernin taiteen museo EMMA (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 13–15. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.Kierros vie syyslomaa viettävät koululaiset tutustumaan Lelumuseon kokoelmaan visaisten ja hassujen arvoituskorttien avulla. Lopuksi päästään askartelemaan itse toimiva lelu ja testaamaan omaa tuotosta. Suomen lelumuseo Hevosenkenkä (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 14.30. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.Erilaiset valoefektit korostavat laitteita ja muita elementtejä. Lisäksi tähtikohteita, joissa yhdistyy monikerroksellinen kokemusmaailma. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 16–22. Vapaa pääsy. Laiteliput 9 e. Ranneke 42 e.Seikkailupuisto Huippu pukeutuu halloween-asuun. Arki-iltoina syttyvät metsään ja golfradalle hämärän tullen lyhdyt, ja seikkailu jatkuu pimeässä aina kello kymmeneen. Päivän viimeinen seikkailulähtö starttaa kaksi tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailugolfkierroksen voi aloittaa puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailupuisto Huippu (Veräjäpellonkatu 15, Espoo) klo 14–18. Liput 6–25 e. Halloween-asuun pukeutuneet saavat pääsylipusta alennuksen.Tule nauttimaan syksystä, tarjolla on opastuksia, Koppakuoriaisrata, nallekarhuja, LOL- ja muut luontonäyttelyt, etsintää, askartelua ja luontoretkiä. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10–17. Vapaa pääsy. Näyttelyihin liput 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Sirkuksessa mm. akrobatiaa, klovneja, voimamies, taikuri, popping-tanssija, Pat Clarrisonin Hotdogs-eläinnumero ja yhdeksänhenkinen big band -orkesteri. Kaisaniemen kenttä (Kaisaniementie 2) klo 18.30. Liput 16–33 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä.Perinteinen syysloman EasySport-viikko ala-asteikäisille lapsille tarjoaa monipuolista liikuntaa, mm. erilaisia pallo- ja mailapelejä, sirkustemppuilua ja iWall-virtuaaliliikunnan testaamista. Töölön kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1 C) klo 11–14. Liput 1,50 e.Avoin työpaja 7–12 vuotiaille. Pohdimme hahmojen piirteitä, tunteita sekä ominaisuuksia. Mietimme minkälaisessa ympäristössä he asuvat ja minkälaisia suhteita heillä on toisiinsa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12.30–15.30. Vapaa pääsy.Opimme yksinkertaisen värikkään paperikukan valmistamisen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 12–15. Vapaa pääsy.Perhepäivinä liikennekaupungissa voi lainata polkuauton. Mukana olevat omat aikuiset ohjaavat lapsia ajamaan ja liikkumaan liikenteessä turvallisesti liikennesääntöjä harjoitellen. Lasten liikennekaupunki (Auroranportti 2) klo 9–15. Vapaa pääsy.Katso tarkkaan eläinten yksityiskohtia ja yhdistele turpeimmat turvat ja korkeimmat korvat siroimpiin sorkkiin. Miten ja minkälaisessa ympäristössä keksimäsi eliö eläisi? Syyslomaviikoilla piirretään eriskummallisia elämiä museon Suomen luonto -näyttelyssä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 9–16. Liput 12 ja 15 e. Liput 7–17-vuotiaille 7 e.Syyslomaviikolla askarrellaan värikkäitä siivousvälineitä ja seikkaillaan leikkitilassa, joka on muuntautunut siivouskomeroksi. Päivittäin vaihtuvat teemat: maanantai Pesusienen elämää, tiistai Imurit ilmaan!, keskiviikko Pölyt pölisee!, torstai Tiskit kaakkoon! ja perjantai Pölyhuiskat heilumaan! Ohjaajina Hupsansaan Jasmiina ja Janika. Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.Ohjelmapisteillä klo 11–14 kuulet tarinan villihevosten matkasta Korkeasaaresta Mongolian aroille, opit tunnistamaan eläinlapsia ja seikkailet sademetsässä lukemisen merkeissä. Lisäksi eläinten ruokintatuokioita. Bongaa 10+ uutta lajia ja voittaa treffit apinan kanssa. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.K7. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 13. Vapaa pääsy.Varjoteatteripajassa hahmot seikkailevat Signe Branderin kuvissa. Tule tekemään oma hahmosi varjoteatteriin ja värittämään Signe-värityskuvia. Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin siipi (Aleksanterinkatu 16) klo 12–15. Vapaa pääsy.Meksikonkarvatonkoira Bella asuu Majakkasaarella yhdessä emäntänsä Selman kanssa, joka on majakanvartija. Erään myrskyn mukana saarelle saapuu kylpyammeveneellään Tahvo-kissa, joka haluaa kovasti tehdä vaikutuksen Bellaan. Kaupunginteatteri, pienen näyttämön lämpiö (Eläintarhantie 5) klo 10. Liput 10 e.Tarina käsittelee tuttujen hahmojen kautta ystävyyttä ja yksinäisyyttä. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10. Liput 11,50–14,50 e.Ruotsinkielinen musikaali Lewis Carrollsin Liisa Ihmemaassa teoksen pohjalta. Yli 6-vuotiaille. Musiikista vastaa Sam Huber ja ohjauksesta Paul Olin. Unga Teatern (Lillklobb, Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 12 ja 18 e.Työpajassa rakennetaan pienoismoottorista, paristokotelosta ja kennomuovista oma, pyörivä sähköpörriäinen. Tunnin mittainen työpaja soveltuu noin 8–12 vuotiaille, työpajamaksu on 7 e/pörriäinen. Lähtö työpajaan tapahtuu museon lipunmyynnistä. Tekniikan museo (Viikintie 1) klo 12. Museon pääsymaksu 2, 5 ja 8 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille ja torstaisin.Kierros vie syyslomaa viettävät koululaiset tutustumaan Lelumuseon kokoelmaan visaisten ja hassujen arvoituskorttien avulla. Lopuksi päästään askartelemaan itse toimiva lelu ja testaamaan omaa tuotosta. Suomen lelumuseo Hevosenkenkä (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 14.30. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.Erilaiset valoefektit korostavat laitteita ja muita elementtejä. Lisäksi tähtikohteita, joissa yhdistyy monikerroksellinen kokemusmaailma. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 16–22. Vapaa pääsy. Laiteliput 9 e. Ranneke 42 e.Seikkailupuisto Huippu pukeutuu halloween-asuun. Arki-iltoina syttyvät metsään ja golfradalle hämärän tullen lyhdyt, ja seikkailu jatkuu pimeässä aina kello kymmeneen. Päivän viimeinen seikkailulähtö starttaa kaksi tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailugolfkierroksen voi aloittaa puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailupuisto Huippu (Veräjäpellonkatu 15, Espoo) klo 14–18. Liput 6–25 e. Halloween-asuun pukeutuneet saavat pääsylipusta alennuksen.Tule nauttimaan syksystä, tarjolla on opastuksia, Koppakuoriaisrata, nallekarhuja, LOL- ja muut luontonäyttelyt, etsintää, askartelua ja luontoretkiä. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10–17. Vapaa pääsy. Näyttelyihin liput 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Sirkuksessa mm. akrobatiaa, klovneja, voimamies, taikuri, popping-tanssija, Pat Clarrisonin Hotdogs-eläinnumero ja yhdeksänhenkinen big band -orkesteri. Kaisaniemen kenttä (Kaisaniementie 2) klo 15 ja 18.30. Liput 16–33 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä.Nuorten syyslomatapahtumassa kisataan mm. kakkujen koristelussa sekä mobiili- ja lautapeleissä. Ilta huipentuu rap-artisti Kuben keikkaan. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 14–20. Vapaa pääsy.Onko siellä puistoja, autoja, siltoja, vesiputouksia? Minkälaiset asukkaat asuvat siellä ja minkälaisissa taloissa, linnoissa, mökeissä? Tule suunnittelemaan. Tekniikkana käytetään paperikollaasia. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 12–15. Vapaa pääsy.Kaksikielinen lastenooppera kertoo kahdesta hiirestä, jotka kohtaavat arkkitehti Carl Ludwig Engelin kodissa Helsingissä 1840-luvulla. Kilpaileva arkkitehti on pihistänyt Engelin suunnitelmat, mutta ihmeellä hiiret oppivat ymmärtämään toisiaan ja saavat piirustukset takaisin? Teoksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Marina Motaleff-Kelly ja säveltänyt Cecilia Damström. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 10–10.40, 12–12.40 ja 18–18.40. Liput 17–22 e.Perinteinen syysloman EasySport-viikko ala-asteikäisille lapsille tarjoaa monipuolista liikuntaa, mm. erilaisia pallo- ja mailapelejä, sirkustemppuilua ja iWall-virtuaaliliikunnan testaamista. Töölön kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1 C) klo 11–14. Liput 1,50 e.Avoin työpaja 7–12 vuotiaille. Pohdimme hahmojen piirteitä, tunteita sekä ominaisuuksia. Mietimme minkälaisessa ympäristössä he asuvat ja minkälaisia suhteita heillä on toisiinsa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12.30–15.30. Vapaa pääsy.Klo 13 katsotaan Halvdan Viking. K7. Kieli ruotsi, tekstitys suomeksi. Klo 15 katsotaan Sune vs Sune – Lasse vs Lasse. K7. Kieli ruotsi, tekstitys suomeksi. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 13. Vapaa pääsy.Perhepäivinä liikennekaupungissa voi lainata polkuauton. Mukana olevat omat aikuiset ohjaavat lapsia ajamaan ja liikkumaan liikenteessä turvallisesti liikennesääntöjä harjoitellen. Lasten liikennekaupunki (Auroranportti 2) klo 9–15. Vapaa pääsy.Katso tarkkaan eläinten yksityiskohtia ja yhdistele turpeimmat turvat ja korkeimmat korvat siroimpiin sorkkiin. Miten ja minkälaisessa ympäristössä keksimäsi eliö eläisi? Syyslomaviikoilla piirretään eriskummallisia elämiä museon Suomen luonto -näyttelyssä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 9–18. Liput 12 ja 15 e. Liput 7–17-vuotiaille 7 e.Syyslomaviikolla askarrellaan värikkäitä siivousvälineitä ja seikkaillaan leikkitilassa, joka on muuntautunut siivouskomeroksi. Päivittäin vaihtuvat teemat: maanantai Pesusienen elämää, tiistai Imurit ilmaan!, keskiviikko Pölyt pölisee!, torstai Tiskit kaakkoon! ja perjantai Pölyhuiskat heilumaan! Ohjaajina Hupsansaan Jasmiina ja Janika. Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.Ohjelmapisteillä klo 11–14 kuulet tarinan villihevosten matkasta Korkeasaaresta Mongolian aroille, opit tunnistamaan eläinlapsia ja seikkailet sademetsässä lukemisen merkeissä. Lisäksi eläinten ruokintatuokioita. Bongaa 10+ uutta lajia ja voittaa treffit apinan kanssa. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.K7. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 13. Vapaa pääsy.Kekseliäs ja terhakka Myyrä ystävineen seikkailee tsekkiläisen Zdenek Milerin rakastetuissa klassikkoanimaatioissa. Myyriä nähdään viideltä vuosikymmeneltä alkaen ihan ensimmäisestä: Kuinka Myyrä sai housut (1957). Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 9.30. Vapaa pääsy.Varjoteatteripajassa hahmot seikkailevat Signe Branderin kuvissa. Tule tekemään oma hahmosi varjoteatteriin ja värittämään Signe-värityskuvia. Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin siipi (Aleksanterinkatu 16) klo 12–15. Vapaa pääsy.Työpajassa rakennetaan pienoismoottorista, paristokotelosta ja kennomuovista oma, pyörivä sähköpörriäinen. Tunnin mittainen työpaja soveltuu noin 8–12 vuotiaille, työpajamaksu on 7 e/pörriäinen. Lähtö työpajaan tapahtuu museon lipunmyynnistä. Tekniikan museo (Viikintie 1) klo 12. Museon pääsymaksu 2, 5 ja 8 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille ja torstaisin.Kierros vie syyslomaa viettävät koululaiset tutustumaan Lelumuseon kokoelmaan visaisten ja hassujen arvoituskorttien avulla. Lopuksi päästään askartelemaan itse toimiva lelu ja testaamaan omaa tuotosta. Suomen lelumuseo Hevosenkenkä (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 14.30. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.Lapset vanhempineen pelailevat ja pallottelevat yhdessä. Alle 9-vuotiaille. Myllypuron Pallomylly (Pikajuoksijankuja 9) klo 16–17. Pallomyllyn kertamaksu. Vapaa pääsy alle 9-vuotiaille.Meksikonkarvatonkoira Bella asuu Majakkasaarella yhdessä emäntänsä Selman kanssa, joka on majakanvartija. Erään myrskyn mukana saarelle saapuu kylpyammeveneellään Tahvo-kissa, joka haluaa kovasti tehdä vaikutuksen Bellaan. Kaupunginteatteri, pienen näyttämön lämpiö (Eläintarhantie 5) klo 10. Liput 10 e.Erilaiset valoefektit korostavat laitteita ja muita elementtejä. Lisäksi tähtikohteita, joissa yhdistyy monikerroksellinen kokemusmaailma. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 16–22. Vapaa pääsy. Laiteliput 9 e. Ranneke 42 e.Seikkailupuisto Huippu pukeutuu halloween-asuun. Arki-iltoina syttyvät metsään ja golfradalle hämärän tullen lyhdyt, ja seikkailu jatkuu pimeässä aina kello kymmeneen. Päivän viimeinen seikkailulähtö starttaa kaksi tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailugolfkierroksen voi aloittaa puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailupuisto Huippu (Veräjäpellonkatu 15, Espoo) klo 14–18. Liput 6–25 e. Halloween-asuun pukeutuneet saavat pääsylipusta alennuksen.Tule nauttimaan syksystä, tarjolla on opastuksia, Koppakuoriaisrata, nallekarhuja, LOL- ja muut luontonäyttelyt, etsintää, askartelua ja luontoretkiä. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10–17. Vapaa pääsy. Näyttelyihin liput 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Sirkuksessa mm. akrobatiaa, klovneja, voimamies, taikuri, popping-tanssija, Pat Clarrisonin Hotdogs-eläinnumero ja yhdeksänhenkinen big band -orkesteri. Kaisaniemen kenttä (Kaisaniementie 2) klo 15 ja 18.30. Liput 16–33 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä.Perinteinen syysloman EasySport-viikko ala-asteikäisille lapsille tarjoaa monipuolista liikuntaa, mm. erilaisia pallo- ja mailapelejä, sirkustemppuilua ja iWall-virtuaaliliikunnan testaamista. Perjantaina EasySport-viikon lajit ohjataan soveltavan liikunnan näkökulmasta, ja myös erityisryhmien on helppo tulla mukaan. Töölön kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1 C) klo 11–14. Liput 1,50 e.Valtakunnallisena satupäivänä luetaan luontoon pohjautuva satu. Tarinan pohjalta valmistetaan kädentaitotyö sekä omaan työhön liittyvä pieni runo tai tarina. Työpajan vetävät sanataideohjaaja Maami Snellman ja kädentaitojen ohjaaja Heli Arvilommi. 4–6-vuotiaille. Pakolliset varaukset: 09 8392 9044, kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. Taidetalo Pessi (Kielotie 12–14, Vantaa) klo 9–10.15 ja 10.30–11.45. Vapaa pääsy.Perhepäivinä liikennekaupungissa voi lainata polkuauton. Mukana olevat omat aikuiset ohjaavat lapsia ajamaan ja liikkumaan liikenteessä turvallisesti liikennesääntöjä harjoitellen. Lasten liikennekaupunki (Auroranportti 2) klo 9–15. Vapaa pääsy.Katso tarkkaan eläinten yksityiskohtia ja yhdistele turpeimmat turvat ja korkeimmat korvat siroimpiin sorkkiin. Miten ja minkälaisessa ympäristössä keksimäsi eliö eläisi? Syyslomaviikoilla piirretään eriskummallisia elämiä museon Suomen luonto -näyttelyssä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 9–16. Liput 12 ja 15 e. Liput 7–17-vuotiaille 7 e.Valtakunnallista satupäivää juhlitaan yllätyksillä ja kahden esityksen avoimilla harjoituksilla: klo 11 Cirque des Pucesin esityksen Astra avoimet harjoitukset sekä klo 13 Jenni Kivelän Kylli-koira saaressa -esityksen avoimet harjoitukset. Café Skidilässä satuillaan koko päivän. Annantalo (Annankatu 30) klo 11–16. Vapaa pääsy.Taikuri on lahjoittanut Teatterimuseoon hattunsa, joka on täynnä erilaisia satuja. Saat nostaa hatusta sadun ja lähteä museoon katsomaan millaisia taikoja sieltä löytyy. Käytössäsi ovat valo- ja äänilaboratorio, ullakon nukketeatteri ja vanhat efektilaitteet, lavastuspienoismallikärryt sekä näyttämömme kokeilupukuineen. Myös Harry Potter lennähti museolle Huispauksen lomassa ja jätti kokeiltavaksi oman näkymättömyysviittansa. Teatterimuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G) klo 11–16. Liput 1 e.Syyslomaviikolla askarrellaan värikkäitä siivousvälineitä ja seikkaillaan leikkitilassa, joka on muuntautunut siivouskomeroksi. Päivittäin vaihtuvat teemat: maanantai Pesusienen elämää, tiistai Imurit ilmaan!, keskiviikko Pölyt pölisee!, torstai Tiskit kaakkoon! ja perjantai Pölyhuiskat heilumaan! Ohjaajina Hupsansaan Jasmiina ja Janika. Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.Ohjelmapisteillä klo 11–14 kuulet tarinan villihevosten matkasta Korkeasaaresta Mongolian aroille, opit tunnistamaan eläinlapsia ja seikkailet sademetsässä lukemisen merkeissä. Lisäksi eläinten ruokintatuokioita. Bongaa 10+ uutta lajia ja voittaa treffit apinan kanssa. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.Kaksikielinen lastenooppera kertoo kahdesta hiirestä, jotka kohtaavat arkkitehti Carl Ludwig Engelin kodissa Helsingissä 1840-luvulla. Kilpaileva arkkitehti on pihistänyt Engelin suunnitelmat, mutta ihmeellä hiiret oppivat ymmärtämään toisiaan ja saavat piirustukset takaisin? Teoksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Marina Motaleff-Kelly ja säveltänyt Cecilia Damström. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 10–10.40, 12–12.40 ja 18–18.40. Liput 17–22 e.Katsotaan Alexandre Espigaresin ohjaama animaatio vuodelta 2018. K7. Karatalo (Kotkatie 4, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.Katsotaan Ali Samadi Ahadin ohjaama animaatio vuodelta 2018. S. Karatalo (Kotkatie 4, Espoo) klo 10. Vapaa pääsy.Varjoteatteripajassa hahmot seikkailevat Signe Branderin kuvissa. Tule tekemään oma hahmosi varjoteatteriin ja värittämään Signe-värityskuvia. Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin siipi (Aleksanterinkatu 16) klo 12–15. Vapaa pääsy.Työpajassa rakennetaan pienoismoottorista, paristokotelosta ja kennomuovista oma, pyörivä sähköpörriäinen. Tunnin mittainen työpaja soveltuu noin 8–12 vuotiaille, työpajamaksu on 7 e/pörriäinen. Lähtö työpajaan tapahtuu museon lipunmyynnistä. Tekniikan museo (Viikintie 1) klo 12. Museon pääsymaksu 2, 5 ja 8 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille ja torstaisin.Kierros vie syyslomaa viettävät koululaiset tutustumaan Lelumuseon kokoelmaan visaisten ja hassujen arvoituskorttien avulla. Lopuksi päästään askartelemaan itse toimiva lelu ja testaamaan omaa tuotosta. Suomen lelumuseo Hevosenkenkä (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 14.30. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.Monenlaista satuaiheista ohjelmaa suunnistuksesta sadutukseen. Valtakunnallisen Satupäivän ohjelmaa. Suomen lelumuseo Hevosenkenkä (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 12–18. Liput 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.Erilaiset valoefektit korostavat laitteita ja muita elementtejä. Lisäksi tähtikohteita, joissa yhdistyy monikerroksellinen kokemusmaailma. Linnanmäki (Tivolikuja 1) klo 16–22. Vapaa pääsy. Laiteliput 9 e. Ranneke 42 e.Seikkailupuisto Huippu pukeutuu halloween-asuun. Arki-iltoina syttyvät metsään ja golfradalle hämärän tullen lyhdyt, ja seikkailu jatkuu pimeässä aina kello kymmeneen. Päivän viimeinen seikkailulähtö starttaa kaksi tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailugolfkierroksen voi aloittaa puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Seikkailupuisto Huippu (Veräjäpellonkatu 15, Espoo) klo 14–18. Liput 6–25 e. Halloween-asuun pukeutuneet saavat pääsylipusta alennuksen.Tule nauttimaan syksystä, tarjolla on opastuksia, Koppakuoriaisrata, nallekarhuja, LOL- ja muut luontonäyttelyt, etsintää, askartelua ja luontoretkiä. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10–17. Vapaa pääsy. Näyttelyihin liput 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Sirkuksessa mm. akrobatiaa, klovneja, voimamies, taikuri, popping-tanssija, Pat Clarrisonin Hotdogs-eläinnumero ja yhdeksänhenkinen big band -orkesteri. Kaisaniemen kenttä (Kaisaniementie 2) klo 15 ja 18.30. Liput 16–33 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä.Näytelty Aladdin-elokuva on jopa parempi kuin Disneyn klassikkoanimaatio. K-7. 128 min.klo 11.40 (ti), 12.15 (ma).klo 12.40 (ke–to).Pelielokuvan jatko-osa on hengetön ja yllättävän härski kohellus, jonka katsominen kyynistää. K-7. 97 min.klo 10.30 (ke–to), 12.30 (ma–ti).klo 12.40 (to), 13 (ke), 15 (ti), 15.15 (ma).klo 12 (ei su).klo 12.15 (to).klo 14.30 (ma), 15.20 (ti).klo 11.30 (ke–to), 13.45 (ke), 15.30 (ti).klo 14.30 (ti), 15.15 (ma), 16 (ke–to).klo 12.30 (ma), 12.50 (ti).Elokuva on räiskyvien nykyanimaatioiden joukossa mukavan vanhanaikainen. Jännitystä on annosteltu sopivasti, huumoria unohtamatta. S. 63 min.klo 11 (ma).Yksinäinen tyttö auttaa lumimiestä palaamaan kotiin tutun tuntuisessa mutta liikuttavassa animaatiossa. Sivuhahmojen kautta naureskellaan selfie-kulttuurille. K-7. 98 min.klo 12 (to), 17.40 (ke).klo 17 (ven. versio ke–to).klo 13.45 (ke–to), 16.15 (ke–to).(3d) klo 15.15 (ke–to).klo 12.45 (ke–to).klo 10.50 (ke–to), 13.15 (ke–to), 15.40 (ke–to).klo 18 (to).klo 18.05 (ke).klo 10.40 (ke–to), 13.10 (ke–to), 15.40 (ke–to).klo 18.10 (to), 18.15 (ke).klo 14.45 (ke–to).klo 13.10 (ke–to).klo 15.15 (ke–to).klo 10.15 (ke–to), 17 (ke–to).klo 10.30 (ke–to), 13 (ke–to), 15.40 (ke–to).klo 10.30 (ke–to).klo 18 (ke–to).klo 12.45 (ke–to), 15.05 (ke–to).klo 12.50 (to).klo 12.50 (ke), 18.15 (ke).klo 17.40 (to).Late Lammas kohtaa avaruusolion Aardman-studion animaatiohitin hauskassa jatko-osassa. S. 88 min.klo 12.15 (ma), 13.45 (ke), 16 (ti, to).klo 12.30 (ke–to), 14.45 (ke–to).klo 13.15 (ma–ti).klo 12.30 (ma–ti), 14.45 (ma–ti), 17 (ma–ti).klo 13.15 (ke–to).klo 13.10 (ma–ti), 15.20 (ma), 15.30 (ti).klo 11.10 (ke–to), 13.20 (ke), 13.30 (to), 15.30 (ke), 15.50 (to), 18.20 (ti), 18.30 (ma).klo 18.05 (ke).klo 18 (to).klo 13 (ma–ti), 15.30 (ma–ti).klo 17.30 (to), 17.40 (ke).klo 12.50 (to), 13.10 (ke).klo 10.30 (ke–to), 17.35 (ma).klo 15.40 (ke–to), 17.40 (ti).klo 13 (ke–to), 17 (ma–ti).klo 18 (ei su).klo 10.30 (ei su).klo 13.15 (ke), 14.15 (ma).klo 14.45 (ti), 15.15 (ma).klo 18 (ma).klo 17.15 (ti).klo 12.15 (ke–to), 14.35 (ke–to).klo 12.30 (ke–to), 17.30 (ma), 17.45 (ti).klo 11.40 (ma), 12 (ke–to).klo 10.40 (ti), 13.20 (ma), 13.30 (ti), 15.40 (ma), 15.50 (ti).klo 15.10 (ke–to), 17.30 (ei su, ma), 18.10 (ma).klo 10.30 (ma).klo 10.30 (ke–to).klo 13.10 (ke–to).klo 13 (ti), 14.30 (ma).klo 15.40 (ma), 18.05 (to), 18.30 (ti).klo 15.50 (to).klo 14.50 (ke), 17.25 (ke).Omapäisten karvakorvien tarina etenee kohkaavassa jatko-osassa. K-7. 86 min.klo 12.30 (ma).klo 11.20 (ke–to).klo 13 (ma–ti).A. A. Milnen rakastettu satuhahmo uusissa seikkailuissa. S. 69 min.klo 10.30 (ei su).Saksalaisiin leikkikaluihin perustuva elokuva on puolentoista tunnin elävä lelukatalogi, jossa hahmosarjojen esittely nousee tarinaa tärkeämmäksi. K-7. 99 min.klo 10.30 (ke–to), 12.30 (ma–ti).klo 12.35 (to), 12.40 (ke).klo 15.15 (ma–ti).klo 13.15 (ke), 15.30 (ma).klo 11.40 (ti), 12.15 (ma), 13.40 (ke–to).klo 14.40 (ma).klo 15.10 (ti), 15.30 (ke–to).klo 12.30 (to).klo 12.30 (ma), 12.50 (ti).Seitsemännessä Risto Räppääjä -elokuvassa muskelikaksikko aiheuttaa Ristolle harmia. S. 84 min.klo 10.30 (ei su).Raskaita aiheita käsittelevän animaatiosarjan neljäs osa on kypsä ja koskettava. K-7. 100 min.klo 12 (ti), 14 (ma).klo 12.30 (ma–ti).klo 15.30 (ma–ti).klo 13.40 (ma–ti), 16 (ma–ti).klo 10.30 (ke–to), 14.55 (ke–to).klo 13 (to).klo 12.15 (ke).klo 10.30 (to).klo 12.30 (ma–ti).klo 13.15 (ke), 13.20 (to), 15.15 (ma), 15.20 (ti).klo 12.15 (ke), 14.30 (ma), 14.35 (to), 15.50 (ti).klo 11 (ke–to), 13.15 (ke–to).klo 14.30 (ti).klo 11.20 (ke–to), 13.40 (ke–to).klo 12.40 (ti), 12.45 (ma).klo 10.30 (ti), 15.40 (ma), 15.50 (ke–to).klo 14.40 (ti).klo 15.05 (ma).klo 17 (ei su).klo 15.40 (ma), 15.45 (ti).klo 12.30 (ke–to).