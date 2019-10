Kaupunki

Kumpulaa odottaa mullistus: suunnitteilla asuntoja 1 400 ihmiselle, arkkitehtuurikilpailu päätökseen

Kumpulanmäen

Voittajasuunnitelma

Suunnitelma-alueella

Seuraavaksi

arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu. Kilpailun voittaja on Schauman & Nordgren Architectsin, Masu Planningin ja Schauman Arkkitehdit Helsingin suunnitelma Kaupungin porteilla – Tiedon portailla.Arkkitehtuurikilpailu koski Pietari Kalmin kadun ja Kustaa Vaasan tien välistä rinnealuetta. Senaattikiinteistöjen, Helsingin Yliopistokiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailussa haettiin suunnitelmaa, jossa on mukana asuinrakennuksia sekä toimi- ja liiketiloja.perustuu neljään umpikortteliin, jotka jatkavat kampuksen nykyistä koordinaatistoa kohti Kustaa Vaasan tietä ja porrastuvat kadun varressa. Materiaaleina käytetään ainakin tiiltä ja puuta.Ehdotuksen pohjalta Kumpulanmäelle rakennetaan uusia asuntoja noin 1 400 uudelle asukkaalle. Lisäksi alueelle on tulossa päiväkoti, toimistotiloja, lähikauppa ja muita liiketiloja.”Aktiiviset kivijalkatilat ja terassoidut kaupunkiaukiot Kustaa Vaasan tien varrella luovat kiinnostavan jalankulun yhteyden kampuksen ja kadun välille”, suunnitelmaa luonnehditaan hankkeen tiedotteessa.Helsingin yliopiston 2000-luvun alussa valmistuneen kampuksen ja kaupungin keskeisen sisääntuloväylän välissä on nyt metsikköä ja jyrkkä, talvisin liukas kävelytie bussipysäkiltä yliopistokampukselle.Rinteeseen tehtävän täydennysrakentamisen tavoitteena on yhdistää nykyisellään muusta kaupungista erillään oleva kampus paremmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen uusien toimintojen ja työpaikkojen myötä.Kumpulanmäelle laaditaan asemakaava voittajatyön pohjalta. Tavoitteena on tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn syksyllä 2020.Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.