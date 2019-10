Työtön maahanmuuttaja huolestui Ruotsin jakautumisesta: Nyt yhdessä Tukholman heikko-osaisimmista lähiöistä tapahtuu asioita, joista Helsinkikin voisi ottaa mallia

Kaupunki

Työtön maahanmuuttaja huolestui Ruotsin jakautumisesta: Nyt yhdessä Tukholman heikko-osaisimmista lähiöistä ta

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abdirahman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abdirahmanin

Vuoden

Mutta

Abdirahman