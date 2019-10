Kaupunki

Kokonainen koulu vajoaa Espoossa ja puretaan pian: ”Korjaaminen ei ole mahdollista”

Espoon

Koulurakennuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Pyyn