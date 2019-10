Vain muutama vuosi sitten valmistuneessa Malmin päivystyssairaalassa alkaa suuri remontti, joka vaikuttaa sairaalan toimintaan

Kaupunki

Vain muutama vuosi sitten valmistuneessa Malmin päivystyssairaalassa alkaa suuri remontti, joka vaikuttaa sair

Vasta

Päivystyssairalan

muutamia vuosia sitten valmistuneessa Malmin päivystyssairaalassa alkaa tiistaina lattiaremontti, joka aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä sairaalassa.Päivystys toimii koko ajan sairaalarakennuksessa ja sairaalan sisäänkäynnit ovat samoissa paikoissa kuin ennenkin. Sairaalan tiloista rajataan vuorotellen osia työmaaksi.Laboratorio sen sijaan on remontin ajan evakossa B-siivessä entisissä sisätautipoliklinikan tiloissa, tällä viikolla kannattaa muuton vuoksi varautua ruuhkiin. Sisätautien poliklinikka muuttaa Herttoniemeen entiselle terveysasemalle ja apuvälinepalvelu Laakson sairaalaan.Röntgenissä tutkitaan Malmilla vain sairaalan ja päivystyksen omia potilaita, muut ohjataan muihin Hus kuvantamisen muihin toimipisteisiin.uusi rakennus valmistui vuonna 2014. Kaksi vuotta myöhemmin havaittiin, että lattian betonilaatoissa on kosteutta, kun muovilattia alkoi kupruilla muutaman toimistotuolin alla.Sairaalan sisäilmassa ei ole havaittu ongelmia, mutta kosteus heikentää muovimaton kiinnittymistä alustaan. Päivystyssairaalassa on tehty koekorjauksia ja koekuivauksia, joilla on selvitetty tehokkainta tapaa poistaa kosteus.Nyt Helsingin kaupunki on päätynyt siihen, että kaikki kostuneet betonilattiat pitää kuivata ja lattiamateriaalit vaihtaa.Yhden kerroksen lattioiden kuivaamiseen voi mennä pisimmillään vuosi. Aikaan voidaan vaikuttaa lattian pintamateriaalien valinnalla, mutta korjaukset vievät joka tapauksessa aikaa ja vaativat paljon säätöä sairaalan sisällä.Remontti koskee vain päivystyssairaalan rakennusta. Terveysaseman ja hammashoitolan rakennukseen ei tässä yhteydessä puututa, pysäköintireitit ja parkkipaikat säilyvät ennallaan.Malmin sairaalarakennuksen omistaa edelleen kaupunki, vaikka päivystystä pyörittääkin nykyisin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.