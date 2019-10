Murtovaras sai mittavan korusaaliin kodista Helsingissä, suuruudesta kymmenientuhansien eurojen näkemyseroja oikeudessa

Kaupunki

määrän omaisuutta yksityisasunnosta Helsingissä varastaneen miehen rikostuomioon tuli muutoksia hovioikeudessa tiistaina. Asia, jota Helsingin hovioikeudessa asian tiimoilta pureskeltiin, oli törkeällä varkaudella anastetun omaisuuden arvo.Eri osapuolten arviot talvella 2016 Itä-Helsingissä saadusta murtosaaliista heittelivät kymmenillätuhansilla euroilla. Valtaosan anastetun omaisuuden arvosta muodostivat vääriin käsiin päätyneet korut.Syyttäjän mukaan saaliin arvo oli lähes 46 000 euroa. Murtovarkauden uhri oli teettänyt arvion korujen arvosta kultasepänliikkeessä.katsoi viime vuonna antamassaan tuomiossa, että ”osa koruista on kuitenkin luonteeltaan henkilökohtaisina koruina sellaisia, joiden jälleenmyyntiarvo on mitä ilmeisemmin pienempi kuin listassa on arvioitu”. Arvion pohjana käytettiin kuitenkin kultasepänliikkeen arviota.”Esitetyn selvityksen nojalla käräjäoikeus arvioi korujen käyväksi arvoksi yhteensä vähintään 35 000 euroa”, käräjäoikeus linjasi.Muun varastetun omaisuuden arvoksi käräjäoikeus arvioi noin tuhat euroa.Vakuutusyhtiö puolestaan korvasi anastetusta omaisuudesta hieman alle 23 000 euroa. Myös murtovarkauden tehnyt ja myöntänyt 29-vuotias mies piti saaliin arvona summaa, joka oli vakuutusyhtiön laskutoimituksen lopputulos.Käräjäoikeus otti kuitenkin vahingonkorvaussummaa määritellessään pohjaksi 36 000 euroa, josta vähennettiin vakuutuksesta suoritettu korvaus ja palautettu omaisuus. Murtomiehen maksettavaksi jäi täten hieman yli 12 000 euroa.hovioikeuteen ja vaati, että varastetun omaisuuden arvoksi määritellään vakuutusyhtiön korvaussumman kanssa identtinen hieman alle 23 000 euroa.Helsingin hovioikeus huomioi tuoreessa tuomiossaan, että kultasepänliikkeen tekemää arviota ei ollut nimetty todisteeksi eikä arvion laatijaa ollut kuultu asian selvittelyn yhteydessä.”Selvitystä ei ole myöskään esitetty siitä, millä perusteella vakuutusyhtiö on korvannut koruista 22 664,73 euroa. Anastetun omaisuuden käyvän arvon on tältä osin näytetty olleen [uhrille] palautetun omaisuuden arvo 2 400 euroa ja vakuutusyhtiön korvaama määrä 22 664,73 euroa eli yhteensä 25 064,73 euroa”, hovioikeus kertoo tuomiossaan.Hovioikeus hylkäsi syytteen ja korvausvaatimuksen siltä osin, joka ylitti kyseisen rahasumman.Näin ollen syytetty tuomittiin maksamaan murtovarkauden uhrille 1 174 euroa – ei siis käräjäoikeuden määräämää yli 12 000 euroa. 1 174 euron summa muodostuu murtosaaliissa mukana olleesta, asianomistajan työnantajan omistamasta tablettitietokoneesta sekä sen käytöstä aiheutuneista puhelinkuluista.Hovioikeudessa ei tullut muutoksia miehen saamaan vankeusrangaistukseen. Näin ollen viiden kuukauden ehdoton vankeustuomio, joka sisältää myös rangaistuksen erillisestä maksuvälinepetoksesta, pysyi voimassa.