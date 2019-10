”Komppaan kaikkia, et ihan diippiishittii” – Somessa irvaillaan Triplan nimistölle, YIT puolustaa ”kansainvälisyyttä”

Kaupunki

mediassa on viime päivinä ihmetelty torstaina avautuvan Triplan kauppakeskuksen englanninkielistä nimistöä. Rakennusyhtiö YIT kutsuu itse kauppakeskusta nimellä Mall of Tripla. Eri kerrosten nimet taas ovat sellaisia kuin Soul Streets, Balcony, Little Manhattan, Downtown, Nordic Avenue ja Food Market.Aalto kertoo, että nimiä mietittiin aikanaan paljon ja pitkään.”Suurin syy, miksi kauppakeskus ja sen eri kerrokset päädyttiin nimeämään englanninkielellä on se, että Mall of Tripla on kansainvälinen ja suomalaisuus on kansainvälisyyttä”, Aalto sanoo.Turismi kasvaa Helsingissä entisestään ja Aallon mukaan on tärkeää, että kaikki ymmärtävät kauppakeskuksen ja kerrosten nimet.”Tiesimme, että nimi tulee harmittamaan joitakin, mutta ainakaan se ei ole jäänyt keneltäkään ymmärtämättä. Ja toisaalta, joku toinen nimi olisi harmittanut taas joitain toisia”, Aalto sanoo.englanninkielisille nimille on Aallon mukaan myös se, että kauppakeskukseen avautuu useampien sellaisten kauppaketjujen liikkeitä, joita ei ole ollut Suomessa aikaisemmin. Brändit ovat luonnollisesti tarkkoja siitä, mihin he avaavat liikkeitä ja paikkojen pitää olla kaikkien ymmärrettävissä, kertoo Aalto.Triplan kauppakeskukseen avautuvat esimerkiksi puolalaiset ketjut Reserved, Cropp, House, Mohito ja Sinsay, joita ei ole Suomessa aiemmin ollut.Englanninkieliset nimet tuntuivat luonnollisilta myös siksi, että Triplassa oleva hotelli on kansainvälinen ja osa alueen toimistoista on kansainvälisiä.Monista Euroopan kaupungeista löytyy samantyylisellä nimellä varustetut ostoskeskukset, kuten Berliinistä Mall of Berlin ja Tukholmasta Mall of Scandinavia.miksi kerrokset nimettiin pelkän numeroinnin lisäksi?Aallon mukaan kerrosten nimillä halutaan selkeyttää kauppakeskuksessa kulkemista.”Ensimmäiseen, toiseen, kolmanteen ja neljänteen kerroksiin kaikkiin pääsee suoraan katutasolta sisään. Kun ihminen tulee rautatieasemalle, hän on kauppakeskuksen neljännessä kerroksessa. Pelkät numerot voivat olla silloin hämääviä”, Aalto sanoo.sanoo, ettei kauppakeskuksen tai kerrosten nimillä ollut tarkoitus loukata ketään tai nostaa ketään korkeammalle tasolle kuin toista.”Itselläni on kuitenkin vahva usko, että muutaman vuoden päästä olemme kaikki tottuneet nimiin.”kauppakeskus ja Pasilan uusi asema avataan torstaina 17.10. Suoraa lähetystä voi seurata HS.fissä aamulla noin kello 8.50 alkaen.HS kokosi ohjeet uusista liikennejärjestelyistä ja siitä, miten uudella asemalla ja kauppakeskuksessa kuljetaan.