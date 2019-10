Nainen pahoinpiteli tytärtään haukkuneen 11-vuotiaan pojan Espoossa, oikeudelta tuomio sekä käyttäytymisohjeita aikuisille ja lapsille

Kaupunki

Nainen pahoinpiteli tytärtään haukkuneen 11-vuotiaan pojan Espoossa, oikeudelta tuomio sekä käyttäytymisohjeit

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

Tuomiossaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomio ei

käräjäoikeudessa annettiin keskiviikkona pahoinpitelytuomio tapauksesta, jossa aikuinen nainen kävi käsiksi 11-vuotiaaseen poikaan Espoossa.Kesällä 2017 tapahtunutta pahoinpitelyä edelsi tilanne, jossa 11-vuotias poika oli haukkunut sittemmin syytetyn penkille oikeuteen päätyneen naisen tytärtä. Poika myönsi poliisikuulusteluissa solvanneensa tyttöä ”läskiksi”.Tytön äiti oli mennyt selvittämään tilannetta ja kertomansa mukaan pyytänyt poikaa pyytämään anteeksi. Syyttäjän mukaan vuonna 1983 syntynyt nainen kuitenkin todellisuudessa tarttui poikaa rajusti niskasta kiinni ja puristi sen jälkeen vielä kaulan puolelta.Nainen kiisti kajonneensa poikaan fyysisesti.piti pojan kertomaa versiota tapahtumien kulusta uskottavampana. Pahoinpitelyn puolesta puhuivat myös kirjallisina todisteina oikeudessa esitellyt lääkärintodistus ja valokuvat. Todisteista ilmeni oikeuden mukaan jälkiä, jotka sopivat käräjäoikeuden mukaan niskasta kiinni tarttumiseen. Kaulan puolelta kuristamisesta ei sen sijaan oikeuden mielestä löytynyt riittävästi näyttöä.Näin ollen käräjäoikeus katsoo tytärtään väkivalloin puolustaneen äidin syyllistyneen pahoinpitelyyn. Nainen sai 30 päiväsakon tuomion, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 630 euroa. Lisäksi hänen pitää maksaa pojalle sadan euron kärsimyskorvaukset.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus paitsi ratkoo syyllisyyskysymystä myös ottaa varsin monisanaisesti kantaa siihen, mikä on hyväksyttävää käytöstä ja mikä ei. Käyttäytymisohjeissa huomioidaan niin lapset kuin aikuisetkin.”Yleisesti ottaen on selvää, että keskisormen näyttäminen ja erityisesti toisen lihavaksi haukkuminen on huonoa käytöstä. Lapsen huonoa käytöstä on myös aikuisen henkilön asiallisen puhuttelun uhmaaminen ja kasvatukselliseen asioiden selvittämiseen ylimielisesti suhtautuminen”, käräjäoikeus muistuttaa lasten käyttäytymiseen liittyen.Oikeus kuitenkin korostaa, että lopulta vanhemmilla on keskeinen merkitys lasten käyttäytymisen ohjaamisessa.”Toisaalta on selvää, että lapsilta ei voida aina edellyttää aikuismaista käyttäytymistä. – – Jos lapsi ei oivalla käyttäytyä oikein eikä tämä asiallisesta puhuttelusta huolimatta muuta käytöstään, järkevää aikuisuutta on ottaa asia rauhallisesti puheeksi lapsen, tai jos kysymys on jonkun toisen lapsesta, tämän vanhemman kanssa”, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus neuvoo.ole lainvoimainen. Siihen voi siis vielä pyrkiä saamaan muutoksia korkeampien oikeusasteiden kautta.