Triplan kauppakeskus ja Pasilan uusi asema aukeavat tänään, seuraa avajaisia HS:n suorasta lähetyksestä

HS:n suorasta lähetyksestä aamun avajaistunnelmaa, kun kauppakeskus Tripla ja Pasilan uusi asema avataan torstaina Helsingin Pasilaan.Lähetys alkaa noin kello 8.50.Niin ikään avattava Pasilan uusi asema tarkoittaa matkustajille muutoksia aseman kulkureitteihin ja palveluihin. HS kokosi ohjeet uusista liikennejärjestelyistä ja siitä, miten uudella asemalla ja Triplan kauppakeskuksessa kuljetaan.Pasilan väliaikainen asema on käytössä vielä avajaispäivänä, mutta se poistuu käytöstä perjantain vastaisena yönä. Sen jälkeen toiminnassa on vain Pasilan uusi asema.Tripla on kaksi kertaa Kampin keskuksen kokoinen. Triplassa on yhteensä 250 liikettä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen.Ostosmahdollisuuksien lisäksi siellä on muun muassa elokuvateatteri, ravintoloita, pien- ja luomutuottajille tarkoitettu ruokatori sekä alimpana maanalainen ja lämmitetty tila, jossa voi surffata tai pelata rantalentopalloa.Triplassa on pysäköintilaitos, jossa on yli 2 000 paikkaa viidessä kerroksessa. Yksi kerroksista on varattu asukaspysäköintiin. Sähköautopaikkoja on 280, ja ne sijoittuvat kerrosten hissi- ja liukuporrasaulojen läheisyyteen.Kauppakeskuksen ja aseman ympäristössä on myös yli 3 000 pyöräpysäköintipaikkaa.on kokonaisuudessaan suuri kolmen korttelin rakennushanke, johon sisältyy kauppakeskus, toimistotorneja, asuntoja, hotelli ja pysäköintilaitos. Se valmistuu vaiheittain vuosina 2019–2020.HS kysyi myös aikaisemmin asiantuntijoilta, ovatko Keski-Pasilan uudistukset niin voimakkaita, että aluetta voidaan nimittää ”Helsingin uudeksi sydämeksi”. Triplaa on rakennettu vuodesta 2015 lähtien.