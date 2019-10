Kaupunki

Korsossa tapahtui lauantaina keskellä päivää puukotus: Poliisi pyytää havaintoja kahdesta teini-ikäisestä

Poliisi pyytää havaintoja viikonloppuna Korsossa tapahtuneesta vakavasta väkivaltarikoksesta. Lauantaina puolenpäivän aikoihin Minkkitiellä tapahtui puukotus.



Itä-Uudenmaan poliisi pyytää kertomaan havaintoja lähistöllä liikkuneista kahdesta nuorukaisesta, jotka ovat iältään arviolta 15–20-vuotiaita. Toisen ihonväri on vaalea ja hänellä on ollut yllään sinipunaruudullinen kauluspaita tai takki sekä mahdollisesti pipo. Toinen oli tummaihoinen ja hänellä on tummat kiharat hiukset pystyssä päälaella.



Havainnoista voi soittaa vakavan ja paljastavan rikostutkintayksikön puhelinnumeroon 0295 436 442 tai niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.