Kaupunki

Poliisi pyytää havaintoja lauantaina Vantaan Korsossa tapahtuneesta puukotuksesta

Itä-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja viime lauantaina 12. lokakuuta Vantaan Korsossa tapahtuneesta puukotuksesta. Puukotus tapahtui puolenpäivän aikoihin Minkkitiellä.



Poliisi pyytää havaintoja Minkkitien lähistöllä lauantaina liikkuneista kahdesta nuoresta miehestä.

Molempia miehiä on kuvailtu noin 15–20-vuotiaiksi. Poliisin mukaan toinen miehistä on ollut ihonväriltään hieman tummaihoisempi ja hänellä on tummat kiharat pystyt hiukset päälaella. Toinen miehistä on ollut vaaleaihoinen ja hänellä on ollut yllään sinipunaruudullinen kaulauspaita tai takki sekä mahdollisesti vaalea pipo, kerrotaan poliisin tiedotteessa.



Havainnot pyydetään ilmoittamaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vakavan ja paljastavan rikostutkintayksikön puhelinnumeroon p. 0295436442 tai virkasähköpostiin vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.