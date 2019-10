Ensin tuli monttu, sitten siihen kohosi kauppakeskus – Vaihtokuvat näyttävät miten Pasila muuttui muutamassa vuodessa kokonaan

Kaupunki

Ensin tuli monttu, sitten siihen kohosi kauppakeskus – Vaihtokuvat näyttävät miten Pasila muuttui muutamassa v

Helsingin

Pasila on vuosia ollut Suomen suurin rakennustyömaa. Uuden aseman ja kauppakeskuksen avajaiset muuttavat tilannetta merkittävästi, vaikka myllerrys jatkuukin vielä vuosia.Vaihtokuvat paljastavat, miten mittavasta muutoksesta on kysymys.Triplassa neliöitä on yhteensä 183 000 eli karkeasti suunnilleen viidenkymmenen jalkapallokentän verran. Rakennustyömaan arvo on euroina suunnilleen puolitoista miljardia.Urakka alkoi vuonna 2014, kun Pasilansiltaa alettiin uusia. Valmista piti olla silloisten suunnitelmien mukaan vuonna 2021, mutta tahti rakennuksilla osoittautui tätä nopeammaksi.vaihetta vuotta myöhemmin kuvaa parhaiten valtava monttu. Pasilassa alettiin valmistella Triplan maanalaisia osia kuten pysäköintipaikkoja ja varmuuden vuoksi mahdollisia tulevia liikenneratkaisuja varten kaivettua tilaa metroasemalle.Syksyllä 2016 maata oli kaivettu 600 000 kuutiota, millä täyttäisi suunnilleen kolme eduskuntataloa.Kesällä 2017 Pasilan 90-luvulla rakennettu asema suljettiin ja purettiin palasiksi. Vanha asema oli kirjaimellisesti raunioina pitkään ennen kuin se raivattiin kokonaan pois.Tilalle tuotiin väliaikainen asemarakennus, jonka kautta ihmiset pääsivät kulkemaan. Sitä arvosteltiin seuraavana talvena ”jokapäiväiseksi luistinradaksi”, kun kulkuyhteydet olivat kovin liukkaita. Junien ja bussien matkustajat, pyöräilijät ja jalankulkijat ovat monessa kohtaa työmaata joutuneetkin erilaisille kiertoreiteille työmaan takia.Vuonna 2018 uuden aseman, kauppakeskuksen, hotellin, toimistojen ja asuntojen työt olivat kaikki jo täysillä käynnissä. Työmaalla oli päivittäin erilaisissa rakennusalan töissä noin tuhat työntekijää ja heidän lisäkseen vielä parisataa toimihenkilöä. Pääurakoitsija YIT kertoi, että rakentajat olivat hyvin kansainvälistä porukkaa. Reilu kolmannes oli suomalaisia, mutta eri kansallisuuksia työmaalla oli tuolloin peräti 68.kauppakeskus ja asema on avattu.Loppujen Triplan asuntojen, toimistojen ja hotellin pitäisi valmistua ensi vuonna. Pasilan liikennesolmussa pyörii päivittäin noin 200 000 ihmistä.Rakennustyöt eivät lopu tähän. Triplan pohjoispuolellakin on suunnitteilla ja rakenteilla asuintaloja, mutta etelään Pasilansillan toiselle puolelle alkaa pian nousta pilvenpiirtäjien rivi. Korkein niistä on 180-metrinen.