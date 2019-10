Kaupunki

Poliisi etsii kadonnutta 6-vuotiasta Tapulikaupungissa

etsii kadonnutta 6-vuotiasta poikaa, Helsingin poliisi kertoo.Poika on kadonnut Tapulikaupungin alueelta, ja hänet on viimeksi nähty Puistolan rautatieasemalla.Kadonneella on poliisin mukaan musta takki ja housut, kaljuksi ajeltu pää sekä musta pipo, jossa on valkoinen raita.Helsingin poliisi julkaisi perjantai-iltana kuvan kadonneesta lapsesta Twitter-tilillään.Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta hätäkeskukseen.