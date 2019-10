Kaupunki

Kysely: Maksuttomat kirjat vaikuttivat lukion valintaan Helsingissä

maksuttoman toisen asteen kokeilu näyttäisi vaikuttavan siihen, mihin nuoret hakevat opiskelemaan.Kyselyyn vastanneista 28 prosenttia suomenkielisissä ja 23 prosenttia ruotsinkielisissä kaupungin lukioissa arvioi, että maksuttomuus vaikutti valintaan jonkin verran tai paljon. Suomenkielisissä lukioissa tosin 29 prosenttia ja ruotsinkielisissä 21 prosenttia vastasi, ettei tiennyt koko kokeilusta.Kasvatus- ja koulutuslautakunta käy ensi viikon kokouksessaan läpi osittaisen maksuttomuuden ensimmäisiä tuloksia. Kaupunki tarjosi tänä syksynä ensimmäistä kertaa omissa lukioissaan sekä ammatti- ja aikuisopistossa opiskeleville ilmaisia oppimateriaaleja lainaksi, HSL:n matkakortit AB-vyöhykkeille ja kulttuurikäyntejä.Opiskelijoille on tehty kysely, jossa on selvitetty heidän ajatuksiaan maksuttomuudesta. Lukiolaisista vastasi hiukan alle puolet, ammattiin opiskelevista vain kaksi prosenttia.lukiolaiset pitivät ilmaisia kirjoja parhaana tapana madaltaa opiskelun kustannuksia. Toiveet ja todellisuus eivät kuitenkaan täysin kohtaa.Kokeilu on lisännyt digitaalisten materiaalien käyttöä lukiossa, koska rahoilla on hankittu lainattavaksi erityisesti niitä. Enemmistö kuitenkin toivoisi paperisia kirjoja. Toiseksi parhaana pidettiin matkakortteja.Ammattiin opiskelevat pitivät tärkeimpänä ilmaista matkakorttia, toisena tulivat ilmaiset työvälineet. Lippua pidettiin erittäin tärkeänä, mutta vastanneista viidennes oli silti jättänyt sen hakematta. Opiskelijoille annettiin ohjeeksi, että heidän pitää itse selvittää matkalippuedun mahdollinen vaikutus muihin etuuksiin. Kyselyn tekijät päättelivät, että tämä koettiin työläänä.Kulttuurikäyntejä tuskin kukaan piti parhaana tapana kustannusten kannalta, mutta erittäin moni sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa piti kulttuurikäyntejä mielekkäänä osana opintoja.päätti vuosi sitten varata kaksi miljoonaa euroa tänä syksynä toisella asteella aloittavia koskevaan maksuttomuuden kokeiluun. Kokeilun jatkosta ja mahdollisesta laajentamisesta muihinkin kuin kaupungin omiin oppilaitoksiin päätetään ensi vuoden budjetin yhteydessä.