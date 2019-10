Turkki-mielenosoitus kulki Helsingin keskustan läpi, poliisi otti avaimet väkisin pois autolla kulkueeseen yrittäneeltä

Kaupunki

Turkki-mielenosoitus kulki Helsingin keskustan läpi, poliisi otti avaimet väkisin pois autolla kulkueeseen yri

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoittajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy