Kaupunki

Turkki-mielenosoitus kulkee parhaillaan Helsingin keskustan läpi, poliisi kertoi käyttäneensä voimakeinoja

Helsingin

Mielenosoitus

keskustassa on käynnissä mielenosoitus, jossa osa ei ole noudattanut poliisin ohjeita. Poliisi käytti tilanteessa voimakeinoja, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.Poliisi myös esti ajoneuvon liittymisen jalan etenevään kulkueeseen, mistä syystä kulkueen liikkeellelähtö viivästyi.Mielenosoitus lähti liikkeelle Narinkkatorilta ja on edennyt Mannerheimintietä pitkin Aleksanterinkadulle. Poliisin arvion mukaan mielenosoituksessa on noin 300 osallistujaa.Muulla tavalla kuin yrittämällä liittyä kulkueeseen ajoneuvolla poliisia ei ainakaan kulkueen alussa ollut vastustettu, kerrottiin Helsingin poliisin johtokeskuksesta HS:lle puoli viiden aikaan iltapäivällä. Mahdollisista kiinniotoista ei ollut johtokeskuksessa ainakaan vielä tässä vaiheessa tietoa.Keskustassa järjestettävä kulkue aiheuttaa myös liikenteelle häiriöitä, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.Narinkkatorilta lähtenyt mielenosoitus kulkee ympäri ydinkeskustaa päätepisteenään Kansalaistori. Poliisi kertoo olevansa paikalla ohjaamassa liikennettä.liittyy meneillään olevaan Turkin hyökkäykseen Syyriassa. Helsingissä mielenosoituksen järjestävät Kurdien demokraattinen yhteisökeskus NCDK sekä Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkosto.Helsingin lisäksi myös Turussa ja Tampereella järjestetään tänään mielenosoituksia, joilla vastustetaan Turkin toimia ja Syyrian sotaa, kertoo Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkosto tiedotteessaan.Mielenosoituksen Facebook-sivuilla kerrotaan, että mielenosoittajat kokoontuvat ”vaatimaan loppua Turkin miehityssodalle Pohjois-Syyrian Rojavassa”.Mielenosoittajat vaativat muun muassa, että Suomi ja EU asettaisivat Turkin kauppasaartoon.