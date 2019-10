Kaupunki

Rautatieaseman hissien korjaaminen kestää yli neljä kuukautta, HKL selittää miksi

rautatieaseman metrohissejä ei saada käyttöön ennen vuodenvaihdetta. Elokuista rankkasadetta seuranneet vauriot ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita erittäin hankalasti korjattavassa ahtaassa paikassa. Korjaaminen näyttää siis kestävän yli neljä kuukautta.HKL:n tekninen isännöitsijä Raimo Hinkkanen https://www.hs.fi/haku/?query=raimo+hinkkanen sanoo, että tähtäimessä on vuodenvaihde. Tuolloin hisseistä ainakin toinen tai kenties molemmat voidaan ottaa käyttöön. Se edellyttää kuitenkin sitä, että Helsingin pelastuslaitos hyväksyy pelastusjärjestelyt.Mahdollisessa evakuointitilanteessa ihmiset pitää voida johtaa turvaan naapurihissikuilun kautta.Koska hissejä on vain kaksi, yhtä hissiä ei voida käyttää ilman turvallista pelastustietä.

on louhittu kallioon, ja kaksi hissiä on erotettu toisistaan tiiliseinällä, jonka sisällä kulkee kymmeniä kaapeleita. Sadevesi aiheutti murtuman toiseen seinäpuoliskoon.”Olisi ollut jopa helpompaa, jos tiiliseinä olisi sortunut kokonaan. Silloin meidän ei tarvitsisi muuta kuin heitellä tiilet ulos. Nyt seinää pitää tukea erittäin ahtaassa paikassa”, Hinkkanen sanoo.Louhittu hissikuilu on yhteensä 30 metriä korkea, ja kaapeliseinä on 9-metrinen.23. päivän sadekertymä oli Helsingissä ennätyksellinen 62 senttiä. Sadevedet saatiin pumpattua pois saman päivän iltana, mutta rautatieaseman metroasemaa ei voitu käyttää kolmeen päivään kuivatus- ja korjaustöiden vuoksi.Hissien puute tekee rautatieaseman metroasemasta esteellisen. Lähin esteetön hissillinen asema on Yliopiston metroasema Kaisaniemessä.