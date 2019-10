Helsingin keskustaan tarvitaan lisää pientaloja, ajatteli arkkitehti Laura Rajakorpi ja piirsi rohkeat ehdotukset

Kaupunki

Helsingin keskustaan tarvitaan lisää pientaloja, ajatteli arkkitehti Laura Rajakorpi ja piirsi rohkeat ehdotuk

Perheasuntoja

Ensimmäinen

Toinen

Pitääkö

kalliolaisen piharakennuksen takaseinälle? Puinen, kehämäinen rivitalo töölöläiselle sisäpihalle, jonka keskellä kukoistaisi puutarha?Kyllä, jos helsinkiläiseltä arkkitehdiltä Laura Rajakorvelta https://www.hs.fi/haku/?query=laura+rajakorvelta kysytään. Helsingin korttelien sisäpihoilta nimittäin löytyy hänen mukaansa hukkatilaa – johon voisi rakentaa taloja.Idea korttelipihoille rakennettavista pientaloista syttyi Kööpenhaminassa, jossa Rajakorpi vaihto-opiskeli vuosina 2012–2013.Toisin kuin Suomessa opiskellessa, keskityttiin Rajakorven mukaan Tanskassa nimenomaan kaupungin tarpeista lähtevään suunnittelutyöhön.Kun Rajakorpi palasi Suomeen, alkoi kaupungista kiinnostunut opiskelija pohtimaan Helsingin vajaakäyttöisiä tiloja, erityisesti kerrostalokorttelien sisäpihoja.”Korttelipihoilla on esimerkiksi aidoista sekä parkkihallien korkeuseroista johtuvia liian tiukkoja tilanrajauksia”, Rajakorpi sanoo.Rajakorven vuonna 2016 valmistuneessa diplomityössä http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201603043617 Vajaakäyttöisten kaupunkitilojen täydentäminen pientalorakentamisessa hukkatilaa löytyi erityisesti Kallion, Ullanlinnan, Kampin ja Töölön alueilta – alueilta, joilla suuret kerrostalokorttelit ovat yleisiä.Rajakorven konsepteista on suunniteltu Kallio, Ullanlinna ja Kamppi mielessä.Näiden alueiden korttelipihoille ovat tyypillisiä ”kivikaupunkimaisuus” tiiliseinineen sekä kerrostaloista johtuvat haastavat valaistusolosuhteet, Rajakorven työstä selviää.Monessa on myös matalia, korkeamman rakentamisen keskelle jääneitä piharakennuksia.Näiden piharakennusten seiniä vasten sopisi Rajakorven mielestä rakentaa townhouseja, kaupunkipientaloja.”Nettikeskusteluiden perusteella juuri townhouset kiinnostavat ihmisiä”, Rajakorpi sanoo.Rajakorven suunnittelemissa pientaloissa on muutama kolmikerroksinen, noin sataneliöinen asunto vanhan piharakennuksen ja uuden pientalon väliin jäävine pihoineen.Suunnitelmissa pientalot olisivat julkisivultaan rautasulfaatilla harmaaksi käsiteltyä puuta. Rakennuksen korkeus tulisi Rajakorven mukaan säätää ympäröivän kerrostalon mukaan, jotta talot eivät varjostaisi liiaksi toisiaan.Suunnitelmien mukaan kolmen asunnon pientalo olisi hieman yli viisi metriä leveä. Kokoa voi ja tulee kuitenkin Rajakorven mukaan mukauttaa jokaiselle sisäpihalle sopivaksi.”Pitäisi vain katsoa, että mitkä ovat palomääräykset ja turvaetäisyydet sekä se, että rakennus ei jää liian varjoon.”Rajakorven suunnitelma liittyy Töölön kerrostalokorttelien suurille sisäpihoille.Konsepteja arvokkaiksi luonnehdituille töölöläissisäpihoille on kolme: Kalanruoto, Rubik sekä pisimmälle suunniteltu Aalto.Nimensä mukaisesti ruodolta näyttävä Kalanruoto on sisäpihalle rakentuva kortteli, jossa asukkaat voisivat kulkea ”porttikongista porttikongiin”.”Kalanruoto on puistomainen tila, josta voisivat kävellä läpi muutkin kuin korttelin asukkaat”, Rajakorpi sanoo.Yksityistä, puolijulkista ja julkista tilaa yhdistelevä Rubik taas koostuu liikuteltavista, neliönmuotoisista kappaleista, joiden paikkaa voisi kiinteän kattorakenteen alla vaihtaa.Neljästä 12 neliömetrin kokoisesta kappaleesta muodostuvien suurempien kappaleiden paikkoja vaihtelemalla pientalokokonaisuuteen jää erilaisia kulkureittejä sekä yksityisiä ja julkisia tiloja.korttelipihat viheralueineen sitten rakentaa umpeen, ovat kriitikot kysyneet. Ei, sanoo Rajakorpi.”Rakennetun ympäristön lisääminen viherpihoille kuulostaa lähtökohtaisesti pahalta, mutta hukkatilojen hyötykäytön kylkäisenä pihatiloja tulisi kehittää”, hän sanoo.Yksityinen ja julkinen tila voisivat Rajakorven mielestä sekoittua Helsingin sisäpihoilla nykyistä enemmän yhteisöllisen toiminnan merkeissä.”Esimerkiksi kesällä voisi lähteä puiston sijaan omalle pihalle piknikviltin kanssa, muuten korttelien uusissa pientaloissa voisi olla vaikkapa pihasaunoja ja pienyrittäjiä”, hän sanoo.Pisimmälle Töölöön sopivista pientaloratkaisuista Rajakorpi on suunnittellut Aalto-pientalon.Korkeudeltaan vaihteleva, kehäksi rakennettu pientalo sisältäisi useita yksi- ja kaksikerroksisia asuntoja.Korttelin alkuperäinen viheralue jäisi uudisrakennuksen sisälle kaikkien korttelin asukkaiden käyttöön.

Nimenomaan

Arkityössään