Poliisi varoittaa: Huijarit keksivät käyttää hyväkseen pankkien harjoitussivustoja

poliisi varoittaa Tori.fi-verkkosivuston kautta tehtävistä huijauksista. Poliisin tietoon on tullut syksyn aikana useita samantyyppisiä tapauksia.Tapauksissa huijarit ovat ensin ottaneet yhteyttä henkilöön, joka on myynyt Tori.fi:ssä tavaroita, esimerkiksi puhelimia ja tietokoneita. Huijari on tarjoutunut ostamaan tuotteen ja sopinut tapaamisen myyjän kanssa.Ennen kuin myyjä on luovuttanut kaupan kohteena olevan tavaran huijariostajalle, ostaja on lähettänyt myyjälle kuvan verkkopankin maksukuitista, joka näyttää, että ostaja on siirtänyt rahat myyjän tilille. Kuittia on näytetty myös itse myyntitilanteessa puhelimen näytöltä. Ainakin yhdessä tapauksessa myyjä on saanut itse kirjiottaa tilitietonsa ostajan ”verkkopankkiin”.kuitit ja ”tilisiirrot” on tehty pankkien harjoitussivustoilla, joten raha ei ole oikeasti ikinä siirtynyt tililtä toiselle. Joillain pankeilla on verkossa harjoitussivustoja joilla voi harjoitella verkkopankin käyttämistä.Helsingin poliisin mukaan huijauksia on tehtailtu ainakin S-pankin ja Ålandsbankenin harjoitussivuilla. Poliisi kehottaa myyjiä olemaan tarkkana maksujen kanssa ja tarpeen tullen tarkistamaan rahojen siirtyminen omasta verkkopankista.