Kaupunki

Jääkautinen hiidenkouru tuhotaan dynamiitilla Helsingin Vartiokylässä, oikeus ei käsittele valitusta

Vartiokylän

Hiidenkourun

Hiidenkouru ei saa lisäelinaikaa.Herttoniemi-seura valitti Uudenmaan ely-keskukselle suunnitelmista jyrätä hiidenkouru pikaraitiotie Raide-Jokerin tieltä. Ely-keskus hylkäsi toimenpidekieltohakemuksen. Tämän jälkeen yksityishenkilö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ilmoitti perjantaina, ettei se ota valitusta käsittelyyn.HKL tiedotti maanantaina, että louhinnat jatkuvat alueella suunnitelmien mukaan. Puoliltapäivin työmaalla valmisteltiin räjäytyksiä.Jääkautinen hiidenkouru on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Se sijaitsee Viilarintien eteläpuolella, Roihupellon alueella.kiertämistä pohdittiin Raide-Jokerin suunnitteluvaiheessa. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta totesi, että muodostelma on säästettävä, jos se vain on mahdollista.Hankesuunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun, jossa Viilarintien keskellä kulkeva raitiotie olisi kiertänyt kourun. Suunnitelman edetessä pikaraitiotien, ajoradan ja kevyen liikenteen väylien vaatima tila kuitenkin kasvoi niin, että muodostelma jää Raide-Jokerin töiden alle.Kourun kiertäminen pohjoispuolelta taas olisi vaatinut toisen, arvokkaan kallion louhimista. Alueella on myös hiidenkirnuja ja metsoluokiteltua arvometsää.