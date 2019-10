Kaupunki

Näin tilanne kärjistyi kurdien mielenosoituksessa: video näyttää poliisin voimatoimet

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoituksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestäjä

Mielenosoittajan

Maanantaina

Kaiutinauton