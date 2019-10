Rekka on juuttunut sillan alle Helsinginkadun ja Sturenkadun risteyksessä Helsingissä, haittaa liikennettä noin 2 tuntia

Kaupunki

Rekka on juuttunut sillan alle Helsinginkadun ja Sturenkadun risteyksessä Helsingissä, haittaa liikennettä noi

Juuri nyt

Rekka on juuttunut sillan alle Helsinginkadun ja Sturenkadun risteyksessä, poliisi tiedottaa Twitterissä.



Kaistoille on levinnyt betonielementin palasia. Onnettomuuspaikan raivaustyöt ovat käynnissä.



Poliisin mukaan tapahtuneesta aiheutuu liikennehaittaa, jonka arvioitu kesto on noin 2 tuntia. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.