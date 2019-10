Helsingin valtuusto haluaa lisätietoa pormestarien ilmiriidasta: ”Pormestari on esiintynyt aika railakkaasti julkisuudessa”

Kaupunki

Helsingin valtuusto haluaa lisätietoa pormestarien ilmiriidasta: ”Pormestari on esiintynyt aika railakkaasti j

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006258543.html

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sdp:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselytunnilla