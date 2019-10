Jan Vapaavuori esiintyi sovittelevasti, kun valtuusto haastoi häntä pormestariston ilmiriidoista: ”Olen ollut paljon vaikeammissa tilanteissa”

Kaupunki

Jan Vapaavuori esiintyi sovittelevasti, kun valtuusto haastoi häntä pormestariston ilmiriidoista: ”Olen ollut

Juuri nyt

Helsingin

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006258543.html

Pormestari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaavuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen

Keskustelu