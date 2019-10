Nuorukainen yritti polttaa hengiltä kolme nukkumassa ollutta kaveriaan Vuosaaressa, hovioikeus lievensi tuomiota

Kaupunki

Nuorukainen yritti polttaa hengiltä kolme nukkumassa ollutta kaveriaan Vuosaaressa, hovioikeus lievensi tuomio

Kolme

Tahallaan

”Hänellä oli ollut veitsi ja koira mukanaan.”

Aamuyöllä noin

Esitutkinnassa selvisi

Mies epäili tulipalon sytyttäjiksi kolmea henkilöä, jotka hän näki aamuyöllä Vuosaaren McDonald’silla.

Todistusaineisto

Kolmen tapon