Kallion baareissa levitelty vuosien ajan perätöntä murhahuhua: sepittäjäksi paljastui iäkäs nainen, joka sai rikostuomion

Kallion baareissa levitelty vuosien ajan perätöntä murhahuhua: sepittäjäksi paljastui iäkäs nainen, joka sai r

Nainen

Oikeus katsoo

Riidatonta on

Murhahuhun lisäksi

Viestintärauhan rikkomiseen

levitteli vuosien ajan Helsingissä perätöntä huhua, jonka mukaan hänen miesystävänsä oli murhannut entisen seurustelukumppaninsa. Valheiden sepittely poiki rikostuomion, joka vahvistettiin torstaina Helsingin hovioikeuden päätöksellä.Näin ollen 74-vuotiaan naisen käräjillä saama sakkotuomio kunnianloukkauksesta ja viestintärauhan rikkomisesta jäi voimaan., että nainen levitteli valheitaan erityisesti Kallion baareissa vuosina 2014–2018.”[Syytetty] on ilmoittanut julkisesti, että hänen tavoitteenaan on saattaa [mies] vankilaan”, oikeusdokumenteista ilmenee.Naisen puheiden mukaan mies oli murhannut entisen seurustelukumppaninsa, mutta kuolinsyytä ei voi enää varmistaa, koska ruumis on tuhkattu., että miehen kanssa aiemmin seurustellut nainen kuoli vuosia sitten. Viitteitä minkäänlaisesta henkirikoksesta ei kuitenkaan ole tullut esiin missään vaiheessa.”Asiassa on tullut näytetyksi, että [syytetty] syyttää [miestä] rikoksista, joille ei ole esitetty olevan minkäänlaista perustetta. [Syytetyn] kertoman mukaan hänen syytöksensä perustuvat ainoastaan hänen omiin päätelmiinsä”, tuomiopapereissa kerrotaan.nainen levitti miehestä myös muunlaisia keksittyjä rikostarinoita. Hän muun muassa väitti miehen olevan seksirikollinen ja petosten tehtailija.Nämäkin väitteet olivat tuulesta temmattuja.”Väitteet ovat tulleet laajan joukon tietoon. Myös [syytetyn] käyttäytyminen pääkäsittelyssä vahvistaa muiden kuultavien kertomusten uskottavuutta siitä, että [syytetyllä] on tarvetta tuoda väitteensä muiden ihmisten tietoon hyvinkin kuuluvasti.”nainen syyllistyi, kun hän soitteli miehelle heidän eronsa jälkeen yli 150 kertaa.”Puheluiden seurauksena [syytetty] ei ole pystynyt nukkumaan öisin, mikä on vaikuttanut hänen työkykyynsä. Teko on jatkunut lähes päivittäisenä kolmen kuukauden ajan ja ollut omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa.”Rangaistukseksi kunnianloukkauksesta ja viestintärauhan rikkomisesta tuli 75 päiväsakkoa. Naisen tuloilla se tarkoittaa 1 725 euron summaa.Naisen on myös maksettava 2 900 euron kärsimyskorvaukset entiselle seurustelukumppanilleen.