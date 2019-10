Köyttä pitkin korujen luokse ja lähes miljoonasaalis kasseihin kauppakeskus Jumbossa: elokuvatyyliin tehdystä varkaudesta vuosien tuomio

Kaupunki

Köyttä pitkin korujen luokse ja lähes miljoonasaalis kasseihin kauppakeskus Jumbossa: elokuvatyyliin tehdystä

Kauppakeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vankeustuomion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tällainen porukka on ollut seurannassa Helsingissä jo syyskuusta lähtien.”

Poliisi kuvaili

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Siellä oli tiedossa myös asunto, jossa mahdolliset tekijät majailevat.”

Rikoksen ammattimaisuudesta

Miksi sitten