Kaupunki

Helsingissä voi sataa maanantaina lunta

Pääkaupunkiseudulla

saatetaan herätä tiistaiaamuna lumiseen maisemaan, kerrotaan ilmatieteen laitokselta.Länsi-Suomesta liikkuu maanantaina sadealue, joka saavuttaa Etelä-Suomen illalla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuohon aikaan Helsingin seudulla on pakkasta, jolloin sade tulee lumena.Sade kestää arviolta iltayhdeksästä aamuyhdeksään. Mahdollinen lumipeite katoaa kuitenkin heti tiistaina.Ensilumen määritelmä on, että talviajassa aamulla kahdeksalta ja kesäajassa yhdeksältä maassa on vähintään senttimetrin paksuinen lumipeite. Ensi viikolla eletään talviaikaa. Voi siis olla, että tiistaina ennen yhdeksää heräävät helsinkiläiset voivat nauttia ensilumesta.Ensilumi sataa Etelä-Suomeen keskimäärin marraskuun puolessa välissä.