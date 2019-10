Kaupunki

Kiireellisten ensihoidon tehtävien määrä kasvoi Helsingissä yhtäkkiä dramaattisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiirettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietojärjestelmäuudistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestelmää

Erica

Ihmisten

Myös

Järjestelmää

Kuisman