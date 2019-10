Triplassa meni miljoonan kävijän raja rikki perjantaina – Kauppakeskuksessa ei vielä ole nähty yhtään hiljaista päivää

Kaupunki

Triplassa meni miljoonan kävijän raja rikki perjantaina – Kauppakeskuksessa ei vielä ole nähty yhtään hiljaist

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppakeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://dynamic.hs.fi/2019/tripla/?_ga=2.202194833.1254403038.1571031515-1827392756.1569831630

Triplan