Kaupunki

Elättääkö kahvikuppi suuren kauppakeskuksen?

Talouselämän

Kansan Uutisten

pääkirjoituksessa päätoimittaja Jussi Kärki pohtii, riittääkö kaikille uusille kauppakeskuksille maksavia asiakkaita.”Pääkaupunkiseudulle on rakennettu 2010-luvulla yhdeksän uutta kauppa­keskusta. Triplan kävijät ovat helposti poissa Helsingin ydinkeskustasta ja esimerkiksi Kalasataman Redistä.””Vastuullisuus nousee isoksi kysymykseksi myös ostosparatiiseissa. Tripla ja monet uusimmista kauppakeskuksista vastaavat huutoon sijaitsemalla joukko­liikenneyhteyksien äärellä, rautateiden ja metrolinjojen päällä.””Triplan kamreerit puolestaan laskevat, pysähtyvätkö junamatkustajat sinne ostoksille. Ja toiseksi, kuinka suuret ostoskassit käsissään ihmiset jatkavat junamatkaansa. Autoilijan ostos on yleensä isompi kuin joukkoliikenteen käyttäjän.””Tuttu uhka on verkkokauppa, joka kasvaa vauhdilla Suomessa, koska olemme tässä kehityksessä jäljessä useista Euroopan maista. Lisää kierroksia tulee, kun Amazon avaa verkkokauppansa Suomessa.””Parhaimmillaan kauppakeskus on nähtävyys kuten Pariisissa, jossa sain syyslomalla räpsiä muiden turistien seassa valokuvia Galeries Lafayetten kauniista tavaratalosta.””Ostin vain kahvin, pienen. Pelkästään kahvikupposella ja valokuvia ottamalla kauppakeskus ei pitkään pysy kannattavana.”kolumnissa kirjailija ja pelisuunnittelija Mike Pohjola sanoo, että digitaaliset pelit ovat tällä hetkellä suosituin suomalainen ilmaisumuoto.”Pelit on kuitenkin mielletty osaksi taloutta ja teknologiaa. Tämä on näkynyt sekä tavassa, jolla valtamedia pelejä käsittelee, julkisissa tukitoimissa että myös monien pelifirmojen sisällä.””Tämän pitää muuttua.””Millä kielellä suomalaisia pelejä voi pelata? No, tietenkin englanniksi, mutta yleensä myös esimerkiksi espanjaksi ja mandariinikiinaksi. Yksi pieni ja vähä­pätöinen mutta kaunis kieli kuitenkin loistaa poissaolollaan.””Jokaisen kielivaihtoehdon lisääminen peleihin maksaa tietenkin rahaa. Siksi niitä tehdään niille kielille, missä on eniten mahdollisia pelaajia. Ei kerta kaikkiaan ole taloudellisesti järkevää tehdä pelistä suomenkielistä versiota.””Ei tosin ollut myöskään taloudellisesti järkevää kirjoittaa Seitsemää veljestä – Aleksis Kivihän kuoli nuorena ja köyhänä. Mutta olisiko ollut parempi, että hän olisi tähdännyt suoraan maailmanmarkkinoille ja kirjoittanut kirjan Seven Brothers tai Qī xiōng dì?””Julkisen vallan olisi syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja kohdella pelejä kulttuurina, jota voi tukea myös taiteel­lisin perustein. 2020-luvun Taistelevat metsot saattaa olla kännykkäpeli, mutta ei välttämättä Angry Birds.”