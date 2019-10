Tubettaja Roni Back laskeutui valjailla tuhansien lapsifaniensa eteen Itäkeskuksessa: ”Katosta tulin ja tässä nyt ollaan, ihan perussynttäribileet”

Kaupunki

Tubettaja Roni Back laskeutui valjailla tuhansien lapsifaniensa eteen Itäkeskuksessa: ”Katosta tulin ja tässä

”Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005531116.html

Kauppakeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy