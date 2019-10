Kaupunki

Järkytys valtasi tuhopolttojen riivaaman Nurmijärven: ”Miksi joku haluaa tehdä näin koululaisille?”

Juuri nyt

Järkytys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hieman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järkyttynyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monella

Tilanteen