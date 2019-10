Sairaanhoitaja vaiensi sänkyyn sidotun potilaan painamalla tyynyä hänen kasvoihinsa Helsingissä, sai tuomion ja potkut

Kaupunki

kaupungin palveluksessa työskennellyt sairaanhoitaja on saanut rikostuomion potilaan pahoinpitelemisestä Auroran sairaalassa. Sairaanhoitaja teki pahoinpitelyn painamalla tyynyn aloilleen sidotun potilaan kasvoille.Potilas oli tuotu psykiatriselle osastolle tarkkailuun itsetuhoisen käytöksen vuoksi joulukuussa 2017. Hänet oli pantu lääkärin määräyksellä sidontaeristykseen, mikä tarkoittaa käsien ja jalkojen sänkyyn sitomista tai potilaan aloillaan pitelyä käsistä ja jaloista. Sitominen itsessään on sallittu ja tavanomainen toimenpide sairaaloissa, jos potilas uhkaa aiheuttaa käytöksellään vaaraa itselleen tai muille.Sidontaoperaatiossa oli mukana neljä hoitajaa, joista yksi oli vuonna 1962 syntynyt mies. Hän pani tilanteessa tyynyn puolustuskyvyttömän potilaan kasvoille.oikeudessa painaneensa tyynyä potilaan kasvoille. Hän kuitenkin myönsi asettaneensa sen tämän kasvojen päälle. Syy tekoon oli sairaanhoitajan mukaan se, että hän pyrki hiljentämään kovaa huutoa.Tyynyä tilanteessa käyttäneen miehen sekä sidontaan osallistuneiden kahden lähihoitajan mukaan potilas ei lopettanut huutamista ja kirkumista toimenpiteen seurauksena. Syyttäjä puolestaan katsoi, että tyynyllä painaminen jatkui siihen asti, kunnes potilas hiljentyi.Tilanteessa mukana olleen ja myöhemmin oikeudessa todistajan asemassa kuullun lähihoitajan kertoman mukaan sairaanhoitaja otti tyynyn pois potilaan kasvoilta siinä vaiheessa, kun yksi kollegoista pyysi tätä lopettamaan tyynyn käyttämisen.käsitelleen Helsingin käräjäoikeuden piti siis ensinnäkin ratkaista, oliko sairaanhoitaja painanut tyynyn syyttäjän teonkuvauksen mukaisesti potilaan kasvoille vai ainoastaan asettanut tyynyn kasvoille.”Se, onko tyynyllä painettu vai onko se vain asetettu vastoin asianomistajan kasvoja, on lähinnä vain kielellinen merkitys tilanteessa, jossa vastaaja on tunnustanut käyttäneensä tyynyä asianomistajan hiljentämiseen. Vastaaja on itsekin pitänyt painamista mahdollisena, koska hän oli halunnut varmistaa, että tyyny pysyy kasvoilla”, käräjäoikeus arvioi.Tyynyn kasvoille painaminen voi johtaa hengityksen estymiseen.”Tässä tapauksessa asianomistajalle ei ole onneksi aiheutunut fyysistä vammaa tai vahinkoa tapahtuneesta”, käräjäoikeus toteaa.Oikeus katsoo, että sairaanhoitajan toiminta täytti pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Näin siis siitä huolimatta, että mitään vammoja ei aiheutunut. Kyse oli kuitenkin käräjäoikeuden mukaan ruumiillisen väkivallan kohdistamisesta potilaaseen.”Vastaaja oli tehnyt pitkän uran psykiatrisessa sairaanhoidossa ja hänen olisi tullut ymmärtää, ettei tyynyn käyttäminen ole missään olosuhteissa sallittua”, käräjäoikeus kertoo oikeusasiakirjoissa.terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tietojen mukaan sairaanhoitaja oli tehnyt työnsä moitteettomasti ennen joulukuun 2017 sidontatilannetta. Mies ei työskentele enää Auroran sairaalassa, sillä hänet irtisanottiin tapauksen vuoksi.Käräjäoikeus otti rangaistusta mitatessaan lieventävänä asianhaarana huomioon sen, ettei mies ole voinut jatkaa työskentelyä aiemmissa tehtävissään. Hänen ansiotulonsa ovat laskeneet noin puoleen aikaisemmasta.Lähtökohtaisesti kyseiseen tekoon syyllistyminen psykiatrisessa sairaanhoidossa siten, että potilaalla ei ole ollut puolustautumismahdollisuutta, olisi kuitenkin oikeuden mukaan puoltanut vankeusrangaistuksen tuomitsemista.Koska sairaanhoitaja oli jo menettänyt tapauksen vuoksi ammattinsa, piti käräjäoikeus oikeudenmukaisena seuraamuksena tässä tapauksessa ”tuntuvaa sakkorangaistusta”.Näin ollen mies sai 18. lokakuuta pahoinpitelystä 60 päiväsakon rangaistuksen. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyy 1 380 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, joten siihen voi vielä pyrkiä saamaan muutoksia ylempien oikeusasteiden kautta.