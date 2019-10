Kaupunki

Mellunmäessä kadonnut 7-vuotias poika, poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Patrik Karlsson

poliisi etsii Mellunmäessä kadonnutta 7-vuotiasta poikaa.Poika on vaaleatukkainen ja vaaleaihoinen. Hänellä on päällään sininen takki, punainen reppu, siniset kumisaappaat, siniset collegehousut ja harmaa pipo.Poliisi pyytää kaikkia niitä, joilla on havaintoja pojasta, ottamaan yhteyttä hätänumeroon 112.”Hätäkeskukseen on tullut jonkin verran soittoja, ja niitä tutkitaan”, sanoo päivystävä komisariokello 18 aikaan.Helsingin poliisi viestitti kadonneesta tiistaina kello viiden jälkeen iltapäivällä. Poika on viimeksi nähty noin kello 16 Mellunmäen ala-asteen pihassa.