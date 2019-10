Bussinkuljettaja videoi matkustajia ja käyttäytyi rasistisesti pääkaupunkiseudulla, oikeus totesi irtisanomisen lailliseksi

Kaupunki

oli Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan pätevä syy irtisanoa linja-autonkuljettajana työskennellyt mies varoitusta antamatta. Kyseinen kuljettaja oli muun muassa kuvannut työaikanaan bussiin pyrkineitä ihmisiä ja julkaissut videot internetissä.Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion keskiviikkona. Kanteen oli nostanut bussinkuljettaja, jonka mielestä työsuhteen päättäminen oli perusteeton. Hän vaati vuoden palkkaansa vastaavaa 48 900 euron korvausta.käräjäoikeus kuitenkin katsoo tuoreessa tuomiossaan, että Nobina Finland -yhtiöllä oli ollut asiallinen ja painava syy irtisanoa mies. Oikeuden mielestä varoituksen antamiselle ennen irtisanomista ei ollut kyseisessä tapauksessa tarvetta.Oikeudenkäynnin keskeisimpänä kysymyksenä oli työntekijän toiminta 10. heinäkuuta 2017.”Linja-autonkuljettaja oli työaikanaan kuvannut puhelimellaan linja-autoon pyrkineitä henkilöitä kahdessa eri tilanteessa. Nämä videotallenteet olivat päätyneet internetiin yleisesti katsottaviksi”, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tiedotti tuomion antamisen yhteydessä.Kuljettajan mukaan videoinnin kohteeksi valikoituneet henkilöt olivat pyrkineet vilpillisesti bussin kyytiin eli matkustamaan niin sanotusti pummilla.”Asiassa on katsottu muun ohessa, että ainakin toisessa tilanteessa linja-auton kuljettaja oli aloittanut kuvaamisen ennen kuin henkilöt olivat vielä edes nousseet linja-autoon, mikä osoitti kuvaamisen tarkoitushakuisuutta”, käräjäoikeus perustelee tuomiotaan.miehen irtisanomista sopimattomalla ja rasistisella käytöksellä sekä niistä aiheutuneella luottamuspulalla. Yhdessä videoidussa tilanteessa kuljettajalta oli yhtiön mukaan yritetty ostaa lippua, mutta tämä kieltäytyi sitä myymästä.Oma osansa irtisanomispäätöksessä oli myös kuljettajan ajotavalla, jonka Nobina arvioi vaaralliseksi. Hän oli muun muassa ajanut tavalla, joka yhtiön mukaan aiheutti matkustajan kaatumisen bussin lattialle.Käräjäoikeus arvioi näyttöä samalla tavalla.”Käräjäoikeus on katsonut selvitetyksi, että linja-autonkuljettaja oli käyttäytynyt epäasiallisesti, syrjivästi ja halventavasti eräitä linja-auton kyytiin pyrkineitä henkilöitä kohtaan. Kuljettaja oli muun muassa esittänyt asenteellisia vihjauksia henkilöiden kansalaisuudesta ja kielitaidosta”, oikeus toteaa.Käräjäoikeus myös katsoi asiassa tulleen selvityksi, että videotallenteet oli jakanut Youtubeen ja Facebookiin ne kuvannut kuljettaja. Kuljettaja kiisti julkaisseensa videoita.Oikeus on yhtä mieltä bussiyhtiön kanssa myös siitä, että bussinkuljettaja aiheutti työnantajalle mainehaittaa. Miehen toiminta osoittaa oikeuden mukaan myös hänen sopimattomuuttaan asiakaspalvelutyöhön.työntekijän esittämät työsopimuksen päättämiseen liittyvät korvausvaatimukset ja määräsi työntekijän korvaamaan entisen työnantajansa oikeudenkäyntikulut eli 7 650 euroa.Tuomioon saa vielä hakea muutosta ylemmistä oikeusasteista.