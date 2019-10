Kaupunki

Halloween, kekri ja pyhäinpäivä – HS:n kattava menolistaus loppusyksyn kausijuhliin Helsingin seudulla

Virallisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisen

Lauantaina

http://hs.fi/menokone

Torstai 31.10.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantai 1.11.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantai 2.11.

Sunnuntai 3.11.

Kauhuleffoja elokuvateattereissa

Cinamon Redi 4

Cinamon Redi 5

Flamingo 3

Flamingo 4

Flamingo 6

Itis 4

Itis 5

Itis 7

Itis 8

Itis 9

Korjaamo Kino Bio Rex

Korjaamo Kino Töölö

Riviera

Sello 5

Studio Järvenpää

Tennispalatsi 3

Tennispalatsi 6

Tennispalatsi 10

Tennispalatsi 11

Tennispalatsi 13

Uusi Omena Lounge

Uusi Omena 6

Uusi Omena 7

Cinamon Redi 2

Cinema Orion

Flamingo 5

Flamingo 6

Itis 3

Itis 5

Itis 6

Itis 8

Itis 9

Kino Engel 1

Kinopalatsi 3

Kino Tapiola

Korjaamo Kino Bio Rex

Korjaamo Kino Töölö

Maxim 1

Maxim 2

Riviera

Sello 4

Studio Järvenpää

Tennispalatsi 3

Tennispalatsi 4

Tennispalatsi 6

Tennispalatsi 14

Uusi Omena Lounge

Uusi Omena 3

Uusi Omena 4

Bio Grand

Bio Grani

Cinamon Redi 1 Kosmos

Cinamon Redi 4

Cinema Orion

Flamingo 1

Flamingo 2

Flamingo 4

Flamingo 6

Itis 2

Itis 5

Itis 6

Itis 7

Itis 9

Kino Myyri

Kinopalatsi 3

Kinopalatsi 5

Kino Tapiola

Sello 1

Sello 2

Sello 4

Sello 5

Studio Järvenpää

Tennispalatsi 3

Tennispalatsi 4

Tennispalatsi 7

Tennispalatsi 9

Tennispalatsi 11

Tennispalatsi 12

Tennispalatsi 14

Uusi Omena 2

Uusi Omena 6

Uusi Omena 7

Riviera

Tennispalatsi 12

Tennispalatsi 13

Bio Grand

Cinamon Redi 1 Kosmos

Cinamon Redi 4

Flamingo 1

Flamingo 2

Flamingo 3

Flamingo 6

Itis Imax

Kino Myyri

Kinopalatsi 2

Kinopalatsi 5

Riviera

Sello 1

Sello 3

Studio Järvenpää

Tennispalatsi Scape

Tennispalatsi 2

Tennispalatsi 11

Uusi Omena Scape

Uusi Omena 2

Cinamon Redi 1 Kosmos

Cinamon Redi 2

Flamingo 2

Flamingo 4

Flamingo 6

Itis 5

Itis 8

Itis 8

Sello 2

Sello 5

Sello 5

Studio Järvenpää

Tennispalatsi 3

Tennispalatsi 6

Tennispalatsi 10

Tennispalatsi 11

Tennispalatsi 12

Tennispalatsi 13

Tennispalatsi 14

Uusi Omena 3

Uusi Omena 4

Uusi Omena 6

Liput: elokuvateattereiden pääsymaksu.