Espoon kaupunginjohtaja julkaisi budjettiesityksensä: Suuri huoli verotuloista ja isosta lainakannasta

Fakta

Budjetin tunnuslukuja



Tuloveroprosentti 18.



Toimintamenot 2 109 miljoonaa euroa. Investoinnit 335 miljoonaa euroa.



Tilikauden alijäämä –45 799 euroa.



Vuosikate on 177 miljoonaa euroa.



Asukasluku kasvaa noin 4 600–4 800 uudella asukkaalla. Ennakkotietojen mukaan Espoossa oli vuoden 2019 elokuun lopussa 287 929 asukasta.



Espoon lainakanta asukasta kohden on 3 640 euroa. Koko Espoo-konsernin lainakanta asukasta kohden on 14 787 euroa.