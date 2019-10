Erikoistuvat lääkärit antavat Husille kyselyssä murska-arviot: ”Erikoistuviin suhtaudutaan siten, että siivoa viemärit”

Kaupunki

Erikoistuvat lääkärit antavat Husille kyselyssä murska-arviot: ”Erikoistuviin suhtaudutaan siten, että siivoa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimusjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteenvedon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkärannan