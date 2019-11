Kaupunki

Päihdekuski tuomittiin vankilaan Helsingissä: Aiheutti jatkuvasti vaaraa

Helsingissä huumeissa tai humalassa autoillut mies sai oikeudessa vuoden ehdottoman vankeustuomion. Oikeus sovelsi rangaistusta mitatessaan koventamisperustetta, sillä 32-vuotiaan syytetty oli jatkanut lain kielloista ja käskyistä piittaamatonta toimintaansa aiemmista rikostuomioista huolimatta.Helsingin hovioikeus piti perjantaina antamallaan tuomiolla ennallaan aiemman käräjäoikeuden ratkaisun.Rangaistus tuli kaikkiaan 25:stä eri rikoksesta. Niistä yksi oli törkeä rattijuopumus ja neljä perusmuotoisia rattijuopumuksia.Kaikki kiinnijäämiset tapahtuivat puolen vuoden sisällä, ja hän oli useimmiten käyttänyt amfetamiinia ennen autoilua.ja muut rikokset tapahtuivat aiemmista törkeistä rattijuopumuksista annetun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla.Poliisi löysi miehen päihtyneenä auton ratin takaa loppuvuoden 2018 ja kevään 2019 aikana muun muassa Kehä I:llä, Kehä III:lla ja Tuusulanväylällä. Kehä I:n tapauksessa mies myös kolaroi toisen auton perään.Mies myönsi syytteet oikeiksi. Käräjäoikeudessa saamaansa yhden vuoden ehdotonta vankeustuomiota hän ei sen sijaan hyväksynyt, vaan valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati rangaistuksen alentamista ja muuttamista ehdolliseksi.”Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perusteluineen rangaistuksen mittaamisen osalta”, hovioikeus kuitenkin totesi.Yhden vuoden vankeusrangaistuksessa on mukana kolmen kuukauden osuus, joka on peräisin aiemmasta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta. Se täytäntöönpantiin, koska mies syyllistyi uusiin rikoksiin ehdollisen vankeuden koeaikana.voidaan määrätä sakkoja tai enimmillään kahden vuoden vankeusrangaistus. Ainakin ensikertalaiset tapaavat selvitä useimmiten ehdollisella vankeudella.On myös mahdollista, että rattijuopumukseen syyllistynyt henkilö tuomitaan menettämään ajoneuvonsa rikoksentekovälineenä valtiolle.